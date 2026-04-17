В Кропивницком разоблачили группу, присваивавшую квартиры умерших и одиноких граждан

11:12, 17 апреля 2026
По данным полиции, злоумышленники завладели тремя квартирами и пытались оформить ещё два объекта недвижимости общей стоимостью более 5,7 млн грн.
Фото: npu.gov.ua
Национальная полиция разоблачила в Кропивницком организованную преступную группу, которую подозревают в систематическом присвоении квартир умерших и одиноких граждан.

Как сообщили в Нацполиции, злоумышленники незаконно завладели тремя квартирами общей стоимостью около 2,4 млн грн, а также пытались оформить еще два объекта недвижимости, оцененные в более чем 3,3 млн грн.

Схему раскрыли оперативники управления стратегических расследований в Кировоградской области Нацполиции совместно со следователями областного следственного управления.

По данным следствия, участники группы выискивали квартиры, владельцы которых умерли, не имели наследников или не успели оформить право собственности. После получения информации о такой недвижимости организатор и его сообщники изготавливали поддельные документы — свидетельства, справки и регистрационные удостоверения.

Далее они подбирали подставных лиц, которые выступали «владельцами» при оформлении сделок, регистрировали имущество на таких лиц и впоследствии перепродавали квартиры добросовестным покупателям.

14 апреля правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов дела. Также четырем ключевым участникам группы сообщено о подозрении.

Их действия квалифицированы как мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины), покушение на завладение имуществом в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины), подделка и использование поддельных документов (ч. 3, ч. 4 ст. 358 УК Украины), а также легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Ранее подозрение уже получили двое вероятных сообщников, в отношении них избраны меры пресечения.

В настоящее время решается вопрос о мерах пресечения для новых подозреваемых. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме и проверяют возможные другие эпизоды.

Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

