Віктор Дубовик заявив, що конкурс на голову АРМА дійшов до «критичної точки» і ризикує стати формальністю

Кандидат на посаду голови АРМА подав додаткові математичні розрахунки після голосування, щоб усунути сумніви комісії.

Генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента і кандидат на посаду голови АРМА Віктор Дубовик направив до конкурсної комісії з відбору голови АРМА додаткові розрахунки після того, як двоє її членів не підтримали його кандидатуру.

За словами Дубовика, йдеться не про нові документи, а про уточнене математичне узагальнення даних, які він уже раніше подавав у складі підтверджуючих матеріалів. Він наголосив, що ці розрахунки мають усунути сумніви, які могли виникнути у членів комісії під час голосування.

Кандидат також зазначив, що до співбесіди надав відповіді більш ніж на 200 запитань із додатками загальним обсягом близько 700 сторінок. Публічна частина його співбесіди тривала близько двох годин.

«На жодному з конкурсів жодна співбесіда з жодним кандидатом не тривала настільки довго.

Без відповіді я не залишив жодного питання.

На даний момент ми знаходимося в критичній точці. Або визнаємо що процес конкурсу в АРМА необхідний лише для самого процесу, або все таки перемагає здоровий глузд та АРМА розпочинає працювати так, як було задумано реформою 2025», - вказав кандидат.

Дубовик підкреслив, що наразі його статус у конкурсі залишається у підвішеному стані: кандидатуру не підтримано, але й офіційно не відхилено.

«Моя кандидатура ані підтримана (для підтримки потрібен ще один голос від пані Ріти чи пані Катерини), ані відхилена (потрібно провести додаткове засідання та голосування за відхилення та отримати голоси трьох членів комісії, з яких двоє представників партнерів з розвитку). Прийняття рішення про відхилення без дотримання цих вимог заздалегідь ставить його під сумнів», - пояснив посадовець.

Він також заявив, що ситуація навколо конкурсу є критичною та має визначити, чи буде відбір формальністю, чи дозволить працювати АРМА так, як було задумано реформою 2025 року.

