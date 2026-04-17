  1. В Украине

Виктор Дубовик заявил, что конкурс на главу АРМА дошел до «критической точки» и рискует стать формальностью

10:10, 17 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кандидат на должность главы АРМА подал дополнительные математические расчеты после голосования, чтобы устранить сомнения комиссии.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента и кандидат на должность главы АРМА Виктор Дубовик направил в конкурсную комиссию по отбору главы АРМА дополнительные расчеты после того, как двое ее членов не поддержали его кандидатуру.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Дубовика, речь идет не о новых документах, а об уточненном математическом обобщении данных, которые он уже ранее подавал в составе подтверждающих материалов. Он подчеркнул, что эти расчеты должны устранить сомнения, которые могли возникнуть у членов комиссии во время голосования.

Кандидат также отметил, что до собеседования предоставил ответы более чем на 200 вопросов с приложениями общим объемом около 700 страниц. Публичная часть его собеседования длилась около двух часов.

«Ни на одном из конкурсов ни одно собеседование ни с одним кандидатом не длилось так долго.

Без ответа я не оставил ни одного вопроса.

На данный момент мы находимся в критической точке. Либо признаем, что процесс конкурса в АРМА необходим лишь ради самого процесса, либо все-таки побеждает здравый смысл и АРМА начинает работать так, как было задумано реформой 2025», — указал кандидат.

Дубовик подчеркнул, что в настоящее время его статус в конкурсе остается в подвешенном состоянии: кандидатура не поддержана, но и официально не отклонена.

«Моя кандидатура ни поддержана (для поддержки нужен еще один голос от госпожи Риты или госпожи Екатерины), ни отклонена (необходимо провести дополнительное заседание и голосование за отклонение и получить голоса трех членов комиссии, из которых двое — представители партнеров по развитию). Принятие решения об отклонении без соблюдения этих требований заранее ставит его под сомнение», — пояснил чиновник.

Он также заявил, что ситуация вокруг конкурса является критической и должна определить, будет ли отбор формальностью или позволит АРМА работать так, как было задумано реформой 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

АРМА

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]