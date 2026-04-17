Виктор Дубовик заявил, что конкурс на главу АРМА дошел до «критической точки» и рискует стать формальностью

Кандидат на должность главы АРМА подал дополнительные математические расчеты после голосования, чтобы устранить сомнения комиссии.

Генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента и кандидат на должность главы АРМА Виктор Дубовик направил в конкурсную комиссию по отбору главы АРМА дополнительные расчеты после того, как двое ее членов не поддержали его кандидатуру.

По словам Дубовика, речь идет не о новых документах, а об уточненном математическом обобщении данных, которые он уже ранее подавал в составе подтверждающих материалов. Он подчеркнул, что эти расчеты должны устранить сомнения, которые могли возникнуть у членов комиссии во время голосования.

Кандидат также отметил, что до собеседования предоставил ответы более чем на 200 вопросов с приложениями общим объемом около 700 страниц. Публичная часть его собеседования длилась около двух часов.

«Ни на одном из конкурсов ни одно собеседование ни с одним кандидатом не длилось так долго.

Без ответа я не оставил ни одного вопроса.

На данный момент мы находимся в критической точке. Либо признаем, что процесс конкурса в АРМА необходим лишь ради самого процесса, либо все-таки побеждает здравый смысл и АРМА начинает работать так, как было задумано реформой 2025», — указал кандидат.

Дубовик подчеркнул, что в настоящее время его статус в конкурсе остается в подвешенном состоянии: кандидатура не поддержана, но и официально не отклонена.

«Моя кандидатура ни поддержана (для поддержки нужен еще один голос от госпожи Риты или госпожи Екатерины), ни отклонена (необходимо провести дополнительное заседание и голосование за отклонение и получить голоса трех членов комиссии, из которых двое — представители партнеров по развитию). Принятие решения об отклонении без соблюдения этих требований заранее ставит его под сомнение», — пояснил чиновник.

Он также заявил, что ситуация вокруг конкурса является критической и должна определить, будет ли отбор формальностью или позволит АРМА работать так, как было задумано реформой 2025 года.

