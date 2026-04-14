На Закарпатті чоловік викрав жінку з 3-річною дитиною та стріляв у поліцейських, відео

Чоловік вистрілив з травматичного пістолета в голову одному з поліцейських.

У вівторок, 14 квітня, в одному з населених пунктів Мукачівського району Закарпатської області правоохоронці затримали озброєного викрадача жінки з 3-річною дитиною, який відкрив вогонь по правоохоронцях. Про це повідомила місцева поліція.

Під час затримання зловмисник чинив збройний опір: він вистрілив з травматичного пістолета в голову одному з поліцейських, на іншого намагався здійснити наїзд автомобілем.

«Провівши першочергові слідчі дії вдалося відтворити хронологію подій: затриманий прибув до місця проживання своєї 45-річної знайомої з Мукачівщини. Під час сварки він приставив до голови жінки пістолет та змусив її разом з 3-річною дитиною сісти до авто. Надалі зловмисник попрямував у Берегівський район. Там він намагався викрасти ще одну дитину — власного онука, а також спричинив тілесні ушкодження своїй доньці. У цей момент, скориставшись ситуацією, мешканка Мукачівщини з 3-річною дитиною на руках втекла з автівки викрадача. Під час цього конфлікту зловмисник знову застосував зброю», - заявили у поліції.

Наразі зловмисника затримано. Малолітні діти не отримали тілесних ушкоджень. Пораненим поліцейським надається необхідна медична допомога — загрози їхньому життю немає.

Слідчі поліції за даним фактом відкрили два кримінальні провадження — за ч. 2 ст. 146 та ст. 348 Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує від 9 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

