На Закарпатье мужчина похитил женщину с 3-летним ребенком и стрелял в полицейских, видео

17:51, 14 апреля 2026
Мужчина выстрелил из травматического пистолета в голову одному из полицейских.
Фото: npu.gov.ua
Во вторник, 14 апреля, в одном из населенных пунктов Мукачевского района Закарпатской области правоохранители задержали вооруженного похитителя женщины с 3-летним ребенком, который открыл огонь по полицейским. Об этом сообщила местная полиция.

Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление: он выстрелил из травматического пистолета в голову одному из полицейских, на другого пытался совершить наезд автомобилем.

«Проведя первоочередные следственные действия, удалось восстановить хронологию событий: задержанный прибыл к месту проживания своей 45-летней знакомой из Мукачевского района. Во время ссоры он приставил к голове женщины пистолет и заставил ее вместе с 3-летним ребенком сесть в автомобиль. Далее злоумышленник направился в Береговский район. Там он пытался похитить еще одного ребенка — собственного внука, а также причинил телесные повреждения своей дочери. В этот момент, воспользовавшись ситуацией, жительница Мукачевского района с 3-летним ребенком на руках сбежала из автомобиля похитителя. Во время этого конфликта злоумышленник снова применил оружие», — сообщили в полиции. 

В настоящее время злоумышленник задержан. Малолетние дети не получили телесных повреждений. Раненым полицейским оказывается необходимая медицинская помощь — угрозы их жизни нет.

Следователи полиции по данному факту открыли два уголовных производства — по ч. 2 ст. 146 и ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

