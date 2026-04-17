  В Україні

Пільги на дрова і газ у 2026 році: хто отримає гроші, а кому відмовлять

11:30, 17 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Які умови потрібно виконати, скільки компенсують і в яких випадках пільгу не призначать.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2026 році українці, які не користуються централізованим або індивідуальним опаленням, зможуть отримати пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу. Відповідні умови передбачені постановою Кабміну від 17 квітня 2019 року №373.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Хто має право на пільгу

Пільга надається у разі, якщо в житлі:

  • відсутнє централізоване теплопостачання;
  • не використовується природний газ або електроенергія для опалення.

У такому випадку держава компенсує витрати на тверде паливо.

Розміри пільг у 2026 році

Уряд встановив граничну вартість, від якої розраховується розмір допомоги:

  • тверде паливо — 4 602,57 грн за тонну;
  • скраплений газ — 460,26 грн за балон.

Пільга на тверде паливо призначається з розрахунку одна тонна на рік.

Як отримати допомогу

Щоб оформити пільгу, необхідно:

  • подати заяву під час опалювального сезону;
  • за потреби додати довідку про пічне опалення або використання твердого палива.

Звернення може подати як сам пільговик, так і його законний представник.

Якщо людина змінила місце проживання, потрібно надати довідку про отримання або неотримання пільги за попередньою адресою.

Важливі зміни та обмеження

Якщо пільговик протягом сезону 2025/26 років уже отримав одноразову грошову допомогу на паливо від міжнародних організацій (за постановою уряду №985), діють обмеження:

  • пільгу на тверде паливо і газ не призначають;
  • якщо оформлюються також пільги на комунальні послуги — їх нададуть, але без компенсації на паливо.

Що зміниться з 2026 року

Із неопалювального сезону 2026 року дозволено одночасно оформлювати пільги і на паливо, і на житлово-комунальні послуги.

Із сезону 2026/27 років призначення пільг відбуватиметься лише після перевірки інформації про отримання міжнародної допомоги.

Додаткові нюанси

У разі зміни умов проживання (наприклад, підключення газу чи електроопалення) вже отримані кошти повертати не потрібно. Водночас нові пільги на оплату енергоносіїв нараховуватимуться лише з наступного бюджетного періоду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пільги ПФУ опалення газ

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]