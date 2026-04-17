Пільги на дрова і газ у 2026 році: хто отримає гроші, а кому відмовлять
У 2026 році українці, які не користуються централізованим або індивідуальним опаленням, зможуть отримати пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу. Відповідні умови передбачені постановою Кабміну від 17 квітня 2019 року №373.
Хто має право на пільгу
Пільга надається у разі, якщо в житлі:
- відсутнє централізоване теплопостачання;
- не використовується природний газ або електроенергія для опалення.
У такому випадку держава компенсує витрати на тверде паливо.
Розміри пільг у 2026 році
Уряд встановив граничну вартість, від якої розраховується розмір допомоги:
- тверде паливо — 4 602,57 грн за тонну;
- скраплений газ — 460,26 грн за балон.
Пільга на тверде паливо призначається з розрахунку одна тонна на рік.
Як отримати допомогу
Щоб оформити пільгу, необхідно:
- подати заяву під час опалювального сезону;
- за потреби додати довідку про пічне опалення або використання твердого палива.
Звернення може подати як сам пільговик, так і його законний представник.
Якщо людина змінила місце проживання, потрібно надати довідку про отримання або неотримання пільги за попередньою адресою.
Важливі зміни та обмеження
Якщо пільговик протягом сезону 2025/26 років уже отримав одноразову грошову допомогу на паливо від міжнародних організацій (за постановою уряду №985), діють обмеження:
- пільгу на тверде паливо і газ не призначають;
- якщо оформлюються також пільги на комунальні послуги — їх нададуть, але без компенсації на паливо.
Що зміниться з 2026 року
Із неопалювального сезону 2026 року дозволено одночасно оформлювати пільги і на паливо, і на житлово-комунальні послуги.
Із сезону 2026/27 років призначення пільг відбуватиметься лише після перевірки інформації про отримання міжнародної допомоги.
Додаткові нюанси
У разі зміни умов проживання (наприклад, підключення газу чи електроопалення) вже отримані кошти повертати не потрібно. Водночас нові пільги на оплату енергоносіїв нараховуватимуться лише з наступного бюджетного періоду.
