Пільги на дрова і газ у 2026 році: хто отримає гроші, а кому відмовлять

Які умови потрібно виконати, скільки компенсують і в яких випадках пільгу не призначать.

У 2026 році українці, які не користуються централізованим або індивідуальним опаленням, зможуть отримати пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу. Відповідні умови передбачені постановою Кабміну від 17 квітня 2019 року №373.

Хто має право на пільгу

Пільга надається у разі, якщо в житлі:

відсутнє централізоване теплопостачання;

не використовується природний газ або електроенергія для опалення.

У такому випадку держава компенсує витрати на тверде паливо.

Розміри пільг у 2026 році

Уряд встановив граничну вартість, від якої розраховується розмір допомоги:

тверде паливо — 4 602,57 грн за тонну;

скраплений газ — 460,26 грн за балон.

Пільга на тверде паливо призначається з розрахунку одна тонна на рік.

Як отримати допомогу

Щоб оформити пільгу, необхідно:

подати заяву під час опалювального сезону;

за потреби додати довідку про пічне опалення або використання твердого палива.

Звернення може подати як сам пільговик, так і його законний представник.

Якщо людина змінила місце проживання, потрібно надати довідку про отримання або неотримання пільги за попередньою адресою.

Важливі зміни та обмеження

Якщо пільговик протягом сезону 2025/26 років уже отримав одноразову грошову допомогу на паливо від міжнародних організацій (за постановою уряду №985), діють обмеження:

пільгу на тверде паливо і газ не призначають;

якщо оформлюються також пільги на комунальні послуги — їх нададуть, але без компенсації на паливо.

Що зміниться з 2026 року

Із неопалювального сезону 2026 року дозволено одночасно оформлювати пільги і на паливо, і на житлово-комунальні послуги.

Із сезону 2026/27 років призначення пільг відбуватиметься лише після перевірки інформації про отримання міжнародної допомоги.

Додаткові нюанси

У разі зміни умов проживання (наприклад, підключення газу чи електроопалення) вже отримані кошти повертати не потрібно. Водночас нові пільги на оплату енергоносіїв нараховуватимуться лише з наступного бюджетного періоду.

