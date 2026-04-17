Льготы на дрова и газ в 2026 году: кто получит деньги, а кому откажут

Какие условия нужно выполнить, сколько компенсируют и в каких случаях льготу не назначат.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2026 году украинцы, которые не пользуются централизованным или индивидуальным отоплением, смогут получить льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Соответствующие условия предусмотрены постановлением Кабмина от 17 апреля 2019 года №373.

Кто имеет право на льготу

Льгота предоставляется в случае, если в жилье:

отсутствует централизованное теплоснабжение;

не используется природный газ или электроэнергия для отопления.

В таком случае государство компенсирует расходы на твердое топливо.

Размеры льгот в 2026 году

Правительство установило предельную стоимость, от которой рассчитывается размер помощи:

твердое топливо — 4 602,57 грн за тонну;

сжиженный газ — 460,26 грн за баллон.

Льгота на твердое топливо назначается из расчета одна тонна в год.

Как получить помощь

Чтобы оформить льготу, необходимо:

подать заявление в течение отопительного сезона;

при необходимости добавить справку о печном отоплении или использовании твердого топлива.

Обращение может подать как сам льготник, так и его законный представитель.

Если человек изменил место проживания, необходимо предоставить справку о получении или неполучении льготы по предыдущему адресу.

Важные изменения и ограничения

Если льготник в течение сезона 2025/26 годов уже получил одноразовую денежную помощь на топливо от международных организаций (по постановлению правительства №985), действуют ограничения:

льготу на твердое топливо и газ не назначают;

если оформляются также льготы на коммунальные услуги — их предоставят, но без компенсации на топливо.

Что изменится с 2026 года

С неотопительного сезона 2026 года разрешено одновременно оформлять льготы и на топливо, и на жилищно-коммунальные услуги.

С сезона 2026/27 годов назначение льгот будет происходить только после проверки информации о получении международной помощи.

Дополнительные нюансы

В случае изменения условий проживания (например, подключения газа или электроотопления) уже полученные средства возвращать не нужно. В то же время новые льготы на оплату энергоносителей будут начисляться только со следующего бюджетного периода.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.