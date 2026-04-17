  1. В Украине

Льготы на дрова и газ в 2026 году: кто получит деньги, а кому откажут

11:30, 17 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Какие условия нужно выполнить, сколько компенсируют и в каких случаях льготу не назначат.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2026 году украинцы, которые не пользуются централизованным или индивидуальным отоплением, смогут получить льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Соответствующие условия предусмотрены постановлением Кабмина от 17 апреля 2019 года №373.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Кто имеет право на льготу

Льгота предоставляется в случае, если в жилье:

  • отсутствует централизованное теплоснабжение;
  • не используется природный газ или электроэнергия для отопления.

В таком случае государство компенсирует расходы на твердое топливо.

Размеры льгот в 2026 году

Правительство установило предельную стоимость, от которой рассчитывается размер помощи:

  • твердое топливо — 4 602,57 грн за тонну;
  • сжиженный газ — 460,26 грн за баллон.

Льгота на твердое топливо назначается из расчета одна тонна в год.

Как получить помощь

Чтобы оформить льготу, необходимо:

  • подать заявление в течение отопительного сезона;
  • при необходимости добавить справку о печном отоплении или использовании твердого топлива.

Обращение может подать как сам льготник, так и его законный представитель.

Если человек изменил место проживания, необходимо предоставить справку о получении или неполучении льготы по предыдущему адресу.

Важные изменения и ограничения

Если льготник в течение сезона 2025/26 годов уже получил одноразовую денежную помощь на топливо от международных организаций (по постановлению правительства №985), действуют ограничения:

  • льготу на твердое топливо и газ не назначают;
  • если оформляются также льготы на коммунальные услуги — их предоставят, но без компенсации на топливо.

Что изменится с 2026 года

С неотопительного сезона 2026 года разрешено одновременно оформлять льготы и на топливо, и на жилищно-коммунальные услуги.

С сезона 2026/27 годов назначение льгот будет происходить только после проверки информации о получении международной помощи.

Дополнительные нюансы

В случае изменения условий проживания (например, подключения газа или электроотопления) уже полученные средства возвращать не нужно. В то же время новые льготы на оплату энергоносителей будут начисляться только со следующего бюджетного периода.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд льготы ПФУ отопление газ

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]