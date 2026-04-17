Льготы на дрова и газ в 2026 году: кто получит деньги, а кому откажут
В 2026 году украинцы, которые не пользуются централизованным или индивидуальным отоплением, смогут получить льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Соответствующие условия предусмотрены постановлением Кабмина от 17 апреля 2019 года №373.
Кто имеет право на льготу
Льгота предоставляется в случае, если в жилье:
- отсутствует централизованное теплоснабжение;
- не используется природный газ или электроэнергия для отопления.
В таком случае государство компенсирует расходы на твердое топливо.
Размеры льгот в 2026 году
Правительство установило предельную стоимость, от которой рассчитывается размер помощи:
- твердое топливо — 4 602,57 грн за тонну;
- сжиженный газ — 460,26 грн за баллон.
Льгота на твердое топливо назначается из расчета одна тонна в год.
Как получить помощь
Чтобы оформить льготу, необходимо:
- подать заявление в течение отопительного сезона;
- при необходимости добавить справку о печном отоплении или использовании твердого топлива.
Обращение может подать как сам льготник, так и его законный представитель.
Если человек изменил место проживания, необходимо предоставить справку о получении или неполучении льготы по предыдущему адресу.
Важные изменения и ограничения
Если льготник в течение сезона 2025/26 годов уже получил одноразовую денежную помощь на топливо от международных организаций (по постановлению правительства №985), действуют ограничения:
- льготу на твердое топливо и газ не назначают;
- если оформляются также льготы на коммунальные услуги — их предоставят, но без компенсации на топливо.
Что изменится с 2026 года
С неотопительного сезона 2026 года разрешено одновременно оформлять льготы и на топливо, и на жилищно-коммунальные услуги.
С сезона 2026/27 годов назначение льгот будет происходить только после проверки информации о получении международной помощи.
Дополнительные нюансы
В случае изменения условий проживания (например, подключения газа или электроотопления) уже полученные средства возвращать не нужно. В то же время новые льготы на оплату энергоносителей будут начисляться только со следующего бюджетного периода.
