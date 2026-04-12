У Франції на торги виставлять оригінальні сходи Ейфелевої вежі, фото

21:23, 12 квітня 2026
Фрагмент гвинтових сходів, якими піднімалися відвідувачі, продадуть у травні — стартова ціна становить до 150 тисяч євро.
У Парижі у травні на аукціон виставлять фрагмент оригінальних сходів Ейфелевої вежі. Про це повідомляє The New York Times.

Йдеться про частину гвинтових сходів, якими відвідувачі раніше піднімалися з другого рівня на вершину споруди. У 1983 році конструкцію демонтували та розділили на 24 сегменти. Більшість із них — 20 елементів — згодом продали на аукціонах.

Подібні об’єкти вже неодноразово досягали високих цін. Зокрема, у 2016 році один із сегментів продали за 611 тисяч доларів — це рекордний результат для таких лотів.

Директорка аукціонного дому Artcurial Сабріна Долла заявила, що на майбутніх торгах очікують перевищення цього показника. За оцінками організаторів, стартова вартість лота становить від 120 до 150 тисяч євро.

Цей фрагмент є останнім із серії об’єктів, які раніше реалізовував Artcurial. Нині він перебуває у власності французького підприємця, який придбав його одразу після демонтажу конструкції.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українці, які втратили документи до 2000 року, зможуть довести свій страховий стаж у суді

Держава бере на себе обов’язок самостійно шукати дані в реєстрах, а суди отримують спрощений механізм встановлення фактів трудових відносин для ветеранів та жителів зон бойових дій.

Сплачені українцями гроші військового збору будуть зараховувати до спецфонду — що зміниться

Військовий збір із доходів українців направлять до спеціального фонду.

В Україні пропонують прибрати судовий збір у справах про перегляд рішень після КСУ

Рада пропонує спростити доступ до суду у справах про компенсацію від неконституційних актів, скасувавши судовий збір.

Верховний Суд визнав позапроцесуальні розмови неналежним доказом в кримінальних провадженнях

Верховний Суд постановив, що «щире зізнання», отримане поліцією поза протоколом та без адвоката, є юридично нікчемним.

У Раді планують змінити систему розподілу комунальних послуг: обіцяють усунути «несправедливі» нарахування

Законопроєкт пропонує змінити підхід до розподілу теплової енергії в багатоквартирних будинках із врахуванням фактичного споживання.

