  1. Фото
  2. / В мире

В Франции на торги выставят оригинальную лестницу Эйфелевой башни, фото

21:23, 12 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фрагмент винтовой лестницы, по которой поднимались посетители, продадут в мае — стартовая цена составляет до 150 тысяч евро.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Париже в мае на аукцион выставят фрагмент оригинальной лестницы Эйфелевой башни. Об этом сообщает The New York Times.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о части винтовой лестницы, по которой посетители ранее поднимались со второго уровня на вершину сооружения. В 1983 году конструкцию демонтировали и разделили на 24 сегмента. Большую часть из них — 20 элементов — впоследствии продали на аукционах.

Подобные объекты уже неоднократно достигали высоких цен. В частности, в 2016 году один из сегментов продали за 611 тысяч долларов — это рекордный результат для таких лотов.

Директор аукционного дома Artcurial Сабрина Долла заявила, что на предстоящих торгах ожидают превышения этого показателя. По оценкам организаторов, стартовая стоимость лота составляет от 120 до 150 тысяч евро.

Этот фрагмент является последним из серии объектов, которые ранее реализовывал Artcurial. Сейчас он находится в собственности французского предпринимателя, который приобрел его сразу после демонтажа конструкции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Франция

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]