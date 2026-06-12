Самовольное строительство в Украине: какие объекты считаются «самостроем» и как их узаконить

Когда недвижимость считается «самостроем», какие объекты не требуют узаконивания и как оформить право собственности.

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Владельцы домов, дач, квартир и земельных участков нередко сталкиваются с ситуацией, когда при оформлении права собственности, продаже недвижимости или получении наследства выясняется, что часть объекта может считаться самовольным строительством. Речь идет не только о новопостроенных домах, но и о пристройках, реконструкциях или изменениях в помещениях, выполненных без надлежащего оформления документов. В то же время не каждая перепланировка или хозяйственная постройка автоматически является «самостроем». Законодательство четко определяет, какие объекты относятся к самовольному строительству, а также предусматривает различные механизмы их легализации в зависимости от времени возведения и характеристик недвижимости.

Что такое самовольное строительство

В соответствии со статьей 376 Гражданского кодекса Украины, самовольным строительством считается объект недвижимости, который:

построен на земельном участке, который не был отведен для этой цели;

построен без соответствующего разрешительного документа, который дает право на выполнение строительных работ;

построен с существенными нарушениями строительных норм и правил.

Возникает ли право собственности на «самострой»

Важно учитывать, что лицо, осуществившее самовольное строительство, автоматически не приобретает право собственности на такой объект.

Для полноценного распоряжения недвижимостью — продажи, дарения, передачи по наследству или оформления других сделок — объект необходимо узаконить в установленном законодательством порядке.

Какие объекты не считаются самовольным строительством

Законодательство предусматривает ряд случаев, когда выполненные работы не относятся к самовольному строительству.

В частности, не являются «самостроем»:

перепланировка квартиры за счет площади коридора или вспомогательных помещений без вмешательства в несущие конструкции здания;

возведение на земельном участке временных сооружений, в частности навесов, альтанок, беседок, теплиц, открытых бассейнов и т.п.;

замена материалов стен, кровли и других конструктивных элементов здания без увеличения размера фундамента и без изменения целевого назначения здания, если такие работы направлены на улучшение его внешнего вида;

установка или демонтаж встроенной мебели, в частности шкафов, антресолей и кладовых.

Как узаконить самовольное строительство

Порядок легализации самовольного строительства зависит от того, когда был возведен объект и какую площадь он имеет.

Объекты, построенные до 5 августа 1992 года

Жилые, дачные и садовые дома, а также хозяйственные здания, сооружения и пристройки к ним, построенные до 5 августа 1992 года:

не подлежат принятию в эксплуатацию;

право собственности на такие объекты можно зарегистрировать сразу на основании технической инвентаризации и документов на земельный участок.

Строительная амнистия для объектов, построенных с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года

Жилые, дачные и садовые дома общей площадью до 500 кв. м, построенные в период с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года, могут быть узаконены по упрощенной процедуре, известной как «строительная амнистия».

Этот механизм дает возможность ввести объект в эксплуатацию без получения разрешения на выполнение строительных работ.

Как оформить дом, построенный после 9 апреля 2015 года

Жилые, дачные и садовые дома общей площадью до 500 кв. м, построенные после 9 апреля 2015 года, подлежат узакониванию по общей процедуре.

В таком случае необходимо:

получить строительный паспорт;

оформить право на выполнение строительных работ;

ввести объект в эксплуатацию;

зарегистрировать право собственности на недвижимость.

Что нужно знать владельцам недвижимости

Наличие дома, пристройки или реконструкции без надлежащего оформления документов может создать проблемы при продаже имущества, оформлении наследства или государственной регистрации прав. Поэтому перед совершением любых сделок с недвижимостью стоит проверить, соответствует ли объект требованиям законодательства и не имеет ли признаков самовольного строительства. В случае выявления таких признаков собственнику следует пройти процедуру легализации, предусмотренную для соответствующей категории объектов.

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