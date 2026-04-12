  1. Відео
  2. / В Україні

Світло віри — зброя проти темряви, – Митрополит Епіфаній привітав українців із Великоднем

11:11, 12 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній звернувся до вірян із великоднім посланням, у якому підкреслив значення Воскресіння Христового та підтримав українців у час війни.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ Епіфаній привітав українців із Великоднем і звернувся до вірян із пасхальним посланням.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У своєму зверненні він наголосив, що Воскресіння Христове є не символом, а «істиною та реальністю», яка змінила історію. За його словами, світло віри залишається важливим орієнтиром і сьогодні, особливо в умовах війни.

«Світло Христове, світло життя не просто колись, у давній час, засяяло через воскресіння Спасителя – через нашу віру в Христа воскреслого воно і нині стає для нас зброєю в боротьбі з темрявою віку цього», – зазначив митрополит.

Епіфаній також підкреслив, що українці переживають складний період, однак навіть у таких умовах зберігаються базові людські цінності — віра, надія і любов.

«Сьогодні наш народ переживає тяжкий час війни. Але навіть у цих обставинах не згасає те, що становить основу людського життя – віра, надія і любов», – сказав він.

У зверненні окрему увагу він приділив українським військовим і дітям, наголосивши на важливості підтримки та єдності.

«Добрі побажання та слова надії на перемогу світла і правди нехай долинуть нині до всіх дітей України, де б ви зараз не були, і найперше – до наших героїв-захисників», – зазначив предстоятель ПЦУ.

Митрополит побажав, щоб Великдень приніс духовне зміцнення і сили, а також висловив переконання у перемозі добра.

«Світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Тож наповнимось цим світлом, нехай воно буде нам зброєю проти зла, яке неодмінно зазнає поразки та осудження», – йдеться у посланні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

свято

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]