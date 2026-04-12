Свет веры — оружие против тьмы, — Митрополит Епифаний поздравил украинцев с Пасхой

Предстоятель Православной Церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, обратился к верующим с пасхальным посланием, в котором подчеркнул значение Воскресения Христова и поддержал украинцев в период войны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В своем обращении он подчеркнул, что Воскресение Христово — это не символ, а «истина и реальность», изменившая историю. По его словам, свет веры остается важным ориентиром и сегодня, особенно в условиях войны.

«Свет Христовый, свет жизни не просто когда-то, в древние времена, засиял благодаря воскресению Спасителя — благодаря нашей вере в воскресшего Христа он и сегодня становится для нас оружием в борьбе с тьмой века сего», — отметил митрополит.

Епифаний также подчеркнул, что украинцы переживают сложный период, однако даже в таких условиях сохраняются базовые человеческие ценности — вера, надежда и любовь.

«Сегодня наш народ переживает тяжелое время войны. Но даже в этих обстоятельствах не угасает то, что составляет основу человеческой жизни — вера, надежда и любовь», — сказал он.

В своем обращении он уделил особое внимание украинским военным и детям, подчеркнув важность поддержки и единства.

«Пусть добрые пожелания и слова надежды на победу света и правды дойдут сегодня до всех детей Украины, где бы вы ни находились, и прежде всего — до наших героев-защитников», — отметил предстоятель ПЦУ.

Митрополит пожелал, чтобы Пасха принесла духовное укрепление и силы, а также выразил убежденность в победе добра.

«Свет во тьме светит, и тьма не охватила его. Поэтому наполнимся этим светом, пусть он будет нам оружием против зла, которое непременно потерпит поражение и осуждение», – говорится в послании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.