Свет веры — оружие против тьмы, — Митрополит Епифаний поздравил украинцев с Пасхой

11:11, 12 апреля 2026
Предстоятель Православной Церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, обратился к верующим с пасхальным посланием, в котором подчеркнул значение Воскресения Христова и поддержал украинцев в период войны.
Свет веры — оружие против тьмы, — Митрополит Епифаний поздравил украинцев с Пасхой
Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель ПЦУ Епифаний поздравил украинцев с Пасхой и обратился к верующим с пасхальным посланием.

В своем обращении он подчеркнул, что Воскресение Христово — это не символ, а «истина и реальность», изменившая историю. По его словам, свет веры остается важным ориентиром и сегодня, особенно в условиях войны.

«Свет Христовый, свет жизни не просто когда-то, в древние времена, засиял благодаря воскресению Спасителя — благодаря нашей вере в воскресшего Христа он и сегодня становится для нас оружием в борьбе с тьмой века сего», — отметил митрополит.

Епифаний также подчеркнул, что украинцы переживают сложный период, однако даже в таких условиях сохраняются базовые человеческие ценности — вера, надежда и любовь.

«Сегодня наш народ переживает тяжелое время войны. Но даже в этих обстоятельствах не угасает то, что составляет основу человеческой жизни — вера, надежда и любовь», — сказал он.

В своем обращении он уделил особое внимание украинским военным и детям, подчеркнув важность поддержки и единства.

«Пусть добрые пожелания и слова надежды на победу света и правды дойдут сегодня до всех детей Украины, где бы вы ни находились, и прежде всего — до наших героев-защитников», — отметил предстоятель ПЦУ.

Митрополит пожелал, чтобы Пасха принесла духовное укрепление и силы, а также выразил убежденность в победе добра.

«Свет во тьме светит, и тьма не охватила его. Поэтому наполнимся этим светом, пусть он будет нам оружием против зла, которое непременно потерпит поражение и осуждение», – говорится в послании.

свято

