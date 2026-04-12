Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська привітали українців із Великоднем

09:24, 12 квітня 2026
Президент і його дружина наголосили на силі віри, єдності та надії, які допомагають українцям вистояти під час війни та наблизити мир.
Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською привітали українців із Великоднем, звернувшись до громадян із посланням про віру, єдність і силу духу.

У зверненні вони наголосили, що Україна залишається непохитною вже понад півтори тисячі днів боротьби за життя, а віра допомагає вистояти навіть у найскладніші часи. За словами глави держави, нині триває не лише війна на полі бою, а й боротьба емоцій, характерів і переконань — правди проти брехні, надії проти відчаю.

Зеленський підкреслив, що підтримка людей одне одного, прості слова турботи та єдність українців є тим світлом, яке допомагає триматися як єдина родина. Він зазначив, що попри війну українці зберігають традиції, готуються до Великодня, прикрашають оселі, печуть паски та відзначають свято разом.

Президент наголосив, що «П’ятий рік поспіль ми робимо це попри біль, усі випробування і зло, що оточує нашу землю. Робимо, доводячи: українці завжди лишаються українцями. І жодна війна цього не зітре. Тож цей день для нас завжди про родину, тепло власного дому, про дитячий сміх у ньому. Заради того, щоб цей сміх лунав, тисячі українців на фронті, захищають Україну та свої сім’ї».

У зверненні Зеленські висловили вдячність українським військовим, які захищають країну, та побажання, щоб усі українці дочекалися повернення своїх рідних із фронту, полону та окупації.

Зеленський і перша леді побажали українцям миру, сили та єдності, висловивши сподівання на те, що наступні великодні свята відзначатимуться вже в мирній Україні.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Новий судовий розгляд як спосіб реалізації restitutio in integrum: позиція ВП ВС

ВП ВС вказала, що виправлення порушень статті 6 Конвенції, встановлених рішенням ЄСПЛ, можливе під час нового судового розгляду.

ВС: власник не може зняти особу з реєстрації, якщо суд уже підтвердив її право користування житлом

Верховний Суд наголосив, що наявність судового рішення про збереження права користування житлом унеможливлює зняття особи з реєстрації за заявою власника.

В Україні підготують окрему стратегію дій на випадок ядерних і хімічних загроз

Законопроєктом пропонується впровадити Стратегію хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки.

2 млн чоловіків знімуть із розшуку ТЦК, але для них будуть жорсткі нововведення — Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про масштабне перевантаження системи та можливу амністію для двох мільйонів військовозобов’язаних.

Податки «заморозять»: у Раді пропонують мораторій на зміни під час війни

Новий законопроєкт передбачає мораторій на зміну елементів податків і зборів під час воєнного стану та протягом року після нього.

