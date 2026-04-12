Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська привітали українців із Великоднем

Президент і його дружина наголосили на силі віри, єдності та надії, які допомагають українцям вистояти під час війни та наблизити мир.

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською привітали українців із Великоднем, звернувшись до громадян із посланням про віру, єдність і силу духу.

У зверненні вони наголосили, що Україна залишається непохитною вже понад півтори тисячі днів боротьби за життя, а віра допомагає вистояти навіть у найскладніші часи. За словами глави держави, нині триває не лише війна на полі бою, а й боротьба емоцій, характерів і переконань — правди проти брехні, надії проти відчаю.

Зеленський підкреслив, що підтримка людей одне одного, прості слова турботи та єдність українців є тим світлом, яке допомагає триматися як єдина родина. Він зазначив, що попри війну українці зберігають традиції, готуються до Великодня, прикрашають оселі, печуть паски та відзначають свято разом.

Президент наголосив, що «П’ятий рік поспіль ми робимо це попри біль, усі випробування і зло, що оточує нашу землю. Робимо, доводячи: українці завжди лишаються українцями. І жодна війна цього не зітре. Тож цей день для нас завжди про родину, тепло власного дому, про дитячий сміх у ньому. Заради того, щоб цей сміх лунав, тисячі українців на фронті, захищають Україну та свої сім’ї».

У зверненні Зеленські висловили вдячність українським військовим, які захищають країну, та побажання, щоб усі українці дочекалися повернення своїх рідних із фронту, полону та окупації.

Зеленський і перша леді побажали українцям миру, сили та єдності, висловивши сподівання на те, що наступні великодні свята відзначатимуться вже в мирній Україні.

