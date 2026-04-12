  1. Видео
  2. / В Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с Пасхой

09:24, 12 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент и его супруга подчеркнули силу веры, единства и надежды, которые помогают украинцам выстоять во время войны и приблизить мир.
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с Пасхой
Фото: ОП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской поздравили украинцев с Пасхой, обратившись к гражданам с посланием о вере, единстве и силе духа.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В обращении они подчеркнули, что Украина остается непоколебимой уже более полутора тысяч дней борьбы за жизнь, а вера помогает выстоять даже в самые сложные времена. По словам главы государства, сейчас идет не только война на поле боя, но и борьба эмоций, характеров и убеждений — правды против лжи, надежды против отчаяния.

Зеленский подчеркнул, что поддержка людей друг друга, простые слова заботы и единство украинцев — это тот свет, который помогает держаться как единая семья. Он отметил, что, несмотря на войну, украинцы сохраняют традиции, готовятся к Пасхе, украшают дома, пекут куличи и отмечают праздник вместе.

Президент подчеркнул, что «Пятый год подряд мы делаем это, несмотря на боль, все испытания и зло, окружающее нашу землю. Делаем, доказывая: украинцы всегда остаются украинцами. И никакая война этого не сотрет. Поэтому этот день для нас всегда о семье, тепле собственного дома, о детском смехе в нем. Ради того, чтобы этот смех звучал, тысячи украинцев на фронте защищают Украину и свои семьи».

В обращении Зеленские выразили благодарность украинским военным, защищающим страну, и пожелали, чтобы все украинцы дождались возвращения своих родных с фронта, из плена и из-под оккупации.

Зеленский и первая леди пожелали украинцам мира, сил и единства, выразив надежду на то, что следующие пасхальные праздники будут отмечаться уже в мирной Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

президент Владимир Зеленский свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВС: собственник не может снять лицо с регистрации, если суд уже подтвердил его право пользования жильем

Верховный Суд подчеркнул, что наличие судебного решения о сохранении права пользования жильем делает невозможным снятие лица с регистрации по заявлению собственника.

В Украине подготовят отдельную стратегию действий на случай ядерных и химических угроз

Законопроектом предлагается внедрить Стратегию химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности.

2 млн мужчин снимут с розыска ТЦК, но для них будут жесткие нововведения — Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о масштабной перегрузке системы и возможной амнистии для двух миллионов военнообязанных.

Налоги «заморозят»: в Раде предлагают мораторий на изменения во время войны

Новый законопроект предусматривает мораторий на изменение элементов налогов и сборов во время военного положения и в течение года после него.

Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]