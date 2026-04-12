Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с Пасхой

Президент и его супруга подчеркнули силу веры, единства и надежды, которые помогают украинцам выстоять во время войны и приблизить мир.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской поздравили украинцев с Пасхой, обратившись к гражданам с посланием о вере, единстве и силе духа.

В обращении они подчеркнули, что Украина остается непоколебимой уже более полутора тысяч дней борьбы за жизнь, а вера помогает выстоять даже в самые сложные времена. По словам главы государства, сейчас идет не только война на поле боя, но и борьба эмоций, характеров и убеждений — правды против лжи, надежды против отчаяния.

Зеленский подчеркнул, что поддержка людей друг друга, простые слова заботы и единство украинцев — это тот свет, который помогает держаться как единая семья. Он отметил, что, несмотря на войну, украинцы сохраняют традиции, готовятся к Пасхе, украшают дома, пекут куличи и отмечают праздник вместе.

Президент подчеркнул, что «Пятый год подряд мы делаем это, несмотря на боль, все испытания и зло, окружающее нашу землю. Делаем, доказывая: украинцы всегда остаются украинцами. И никакая война этого не сотрет. Поэтому этот день для нас всегда о семье, тепле собственного дома, о детском смехе в нем. Ради того, чтобы этот смех звучал, тысячи украинцев на фронте защищают Украину и свои семьи».

В обращении Зеленские выразили благодарность украинским военным, защищающим страну, и пожелали, чтобы все украинцы дождались возвращения своих родных с фронта, из плена и из-под оккупации.

Зеленский и первая леди пожелали украинцам мира, сил и единства, выразив надежду на то, что следующие пасхальные праздники будут отмечаться уже в мирной Украине.

