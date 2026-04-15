  1. Відео
  2. / В Україні

Декларація за оренду житла – у ПФУ назвали строки та правила

18:55, 15 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Декларацію потрібно подати до 1 травня, а сплатити податки — до 1 серпня 2026 року.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Пенсійному фонді України нагадали про правила декларування доходів від оренди у межах деклараційної кампанії 2026 року та пояснили, хто зобов’язаний подавати звітність, у які строки це потрібно зробити та як правильно оформити документи.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що до 1 травня 2026 року необхідно подати декларацію про доходи за 2025 рік. У ПФУ уточнили, що для орендодавців передбачені як онлайн, так і офлайн способи подання звітності, а також визначені податкові ставки та порядок сплати.

Хто має подавати декларацію

Декларацію про майновий стан і доходи за 2025 рік зобов’язані подати фізичні особи — резиденти України, які не зареєстровані як фізичні особи-підприємці та отримували дохід від здавання в оренду житлової або нежитлової нерухомості, а також рухомого майна. Йдеться про квартири, будинки, кімнати, нежитлові приміщення та інше майно, якщо орендна плата надходила від іншої фізичної особи, яка не є підприємцем або юридичною особою.

Також обов’язок декларування поширюється на громадян, які отримували орендні доходи за кордоном. Такі доходи також підлягають декларуванню в Україні.

У яких випадках декларацію не подають

Декларування не здійснюється, якщо дохід не підлягає оподаткуванню у передбачених Податковим кодексом випадках, або якщо податки були утримані та сплачені податковим агентом. Для орендних доходів окремих винятків щодо неоподатковуваного мінімуму не передбачено.

Ставки оподаткування доходів від оренди

Згідно з Податковим кодексом України, ставка податку на доходи фізичних осіб становить 18%, а військового збору — 5%. Загальне податкове навантаження складає 23%.

Строки подання та сплати

Декларацію необхідно подати до 1 травня 2026 року. Сплата податку на доходи фізичних осіб та військового збору здійснюється до 1 серпня 2026 року.

Як подати декларацію

Подати декларацію можна особисто — до податкової інспекції за місцем реєстрації, онлайн — через електронний кабінет платника податків або мобільний застосунок «Моя податкова» за наявності кваліфікованого електронного підпису, а також поштою — рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше ніж за п’ять днів до граничного строку подання.

Форма декларації доступна на сайті Державної податкової служби. Доходи від оренди вносяться до розділу VIII декларації.

Які документи потрібні

Для заповнення декларації необхідні паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, договори оренди, підтвердження отриманих доходів (банківські виписки, розписки або квитанції), а також довідка про мінімальну орендну плату у разі потреби.

У ПФУ рекомендують зберігати копії всіх документів, оскільки вони можуть знадобитися у разі податкової перевірки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

декларація ПФУ оренда



Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]