  1. Видео
  2. / В Украине

Декларация об аренде жилья — в ПФУ назвали сроки и правила

18:55, 15 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Декларацию необходимо подать до 1 мая, а уплатить налоги — до 1 августа 2026 года.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Пенсионном фонде Украины напомнили о правилах декларирования доходов от аренды в рамках декларационной кампании 2026 года и объяснили, кто обязан подавать отчетность, в какие сроки это нужно сделать и как правильно оформить документы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что до 1 мая 2026 года необходимо подать декларацию о доходах за 2025 год. В ПФУ уточнили, что для арендодателей предусмотрены как онлайн, так и офлайн способы подачи отчетности, а также определены налоговые ставки и порядок уплаты.

Кто должен подавать декларацию

Декларацию об имущественном положении и доходах за 2025 год обязаны подать физические лица — резиденты Украины, которые не зарегистрированы как физические лица-предприниматели и получали доход от сдачи в аренду жилой или нежилой недвижимости, а также движимого имущества. Речь идет о квартирах, домах, комнатах, нежилых помещениях и другом имуществе, если арендная плата поступала от другого физического лица, не являющегося предпринимателем или юридическим лицом.

Также обязанность декларирования распространяется на граждан, получавших арендные доходы за рубежом. Такие доходы также подлежат декларированию в Украине.

В каких случаях декларацию не подают

Декларирование не производится, если доход не подлежит налогообложению в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом, или если налоги были удержаны и уплачены налоговым агентом. В отношении арендных доходов отдельных исключений, касающихся необлагаемого минимума, не предусмотрено.

Ставки налогообложения доходов от аренды

Согласно Налоговому кодексу Украины, ставка налога на доходы физических лиц составляет 18%, а военного сбора — 5%. Общая налоговая нагрузка составляет 23%.

Сроки подачи и уплаты

Декларацию необходимо подать до 1 мая 2026 года. Уплата налога на доходы физических лиц и военного сбора осуществляется до 1 августа 2026 года.

Как подать декларацию

Подать декларацию можно лично — в налоговую инспекцию по месту регистрации, онлайн — через электронный кабинет налогоплательщика или мобильное приложение «Моя налоговая» при наличии квалифицированной электронной подписи, а также по почте — заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее чем за пять дней до крайнего срока подачи.

Форма декларации доступна на сайте Государственной налоговой службы. Доходы от аренды вносятся в раздел VIII декларации.

Какие документы нужны

Для заполнения декларации необходимы паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, договоры аренды, подтверждения полученных доходов (банковские выписки, расписки или квитанции), а также справка о минимальной арендной плате в случае необходимости.

В ПФУ рекомендуют хранить копии всех документов, поскольку они могут понадобиться в случае налоговой проверки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

декларация ПФУ аренда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украина в тройке государств-членов Совета Европы по количеству находящихся на рассмотрении ЕСПЧ заявлений

За громкими победами над Россией в Страсбурге скрывается процесс адаптации к стандартам ЕС в условиях военного положения.

Для аграриев в прифронтовых и деоккупированных районах готовят налоговые льготы — Рада рассматривает два подхода

В Раде предлагают изменить правила расчёта минимального налогового обязательства для аграриев в прифронтовых и деоккупированных регионах.

Военным готовят дополнительные выплаты с ограничением на использование — в размере трех минимальных зарплат

В Раде предлагают предоставить дополнительные выплаты военным, которые можно будет тратить только на восстановление организма.

Кабмин внес изменения в Порядок призыва, которые существенно меняют жизнь контрактников и процедуру подтверждения права на отсрочку для тысяч украинцев

Что предусматривают правительственные изменения в порядок мобилизации и кого они касаются.

Можно ли уволить работника из-за конфликтов в коллективе и нарушения этики: что говорит Верховный Суд

Отсутствие должностной инструкции, общие формулировки в приказах и недоказанные нарушения могут сделать увольнение незаконным.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]