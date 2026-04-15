Декларация об аренде жилья — в ПФУ назвали сроки и правила

Декларацию необходимо подать до 1 мая, а уплатить налоги — до 1 августа 2026 года.

В Пенсионном фонде Украины напомнили о правилах декларирования доходов от аренды в рамках декларационной кампании 2026 года и объяснили, кто обязан подавать отчетность, в какие сроки это нужно сделать и как правильно оформить документы.

Отмечается, что до 1 мая 2026 года необходимо подать декларацию о доходах за 2025 год. В ПФУ уточнили, что для арендодателей предусмотрены как онлайн, так и офлайн способы подачи отчетности, а также определены налоговые ставки и порядок уплаты.

Кто должен подавать декларацию

Декларацию об имущественном положении и доходах за 2025 год обязаны подать физические лица — резиденты Украины, которые не зарегистрированы как физические лица-предприниматели и получали доход от сдачи в аренду жилой или нежилой недвижимости, а также движимого имущества. Речь идет о квартирах, домах, комнатах, нежилых помещениях и другом имуществе, если арендная плата поступала от другого физического лица, не являющегося предпринимателем или юридическим лицом.

Также обязанность декларирования распространяется на граждан, получавших арендные доходы за рубежом. Такие доходы также подлежат декларированию в Украине.

В каких случаях декларацию не подают

Декларирование не производится, если доход не подлежит налогообложению в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом, или если налоги были удержаны и уплачены налоговым агентом. В отношении арендных доходов отдельных исключений, касающихся необлагаемого минимума, не предусмотрено.

Ставки налогообложения доходов от аренды

Согласно Налоговому кодексу Украины, ставка налога на доходы физических лиц составляет 18%, а военного сбора — 5%. Общая налоговая нагрузка составляет 23%.

Сроки подачи и уплаты

Декларацию необходимо подать до 1 мая 2026 года. Уплата налога на доходы физических лиц и военного сбора осуществляется до 1 августа 2026 года.

Как подать декларацию

Подать декларацию можно лично — в налоговую инспекцию по месту регистрации, онлайн — через электронный кабинет налогоплательщика или мобильное приложение «Моя налоговая» при наличии квалифицированной электронной подписи, а также по почте — заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее чем за пять дней до крайнего срока подачи.

Форма декларации доступна на сайте Государственной налоговой службы. Доходы от аренды вносятся в раздел VIII декларации.

Какие документы нужны

Для заполнения декларации необходимы паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, договоры аренды, подтверждения полученных доходов (банковские выписки, расписки или квитанции), а также справка о минимальной арендной плате в случае необходимости.

В ПФУ рекомендуют хранить копии всех документов, поскольку они могут понадобиться в случае налоговой проверки.

