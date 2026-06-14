Выполняете работу коллеги во время его отпуска — когда работодатель обязан доплатить

Если работник работает одновременно за себя и за коллегу, находящегося в отпуске, закон предусматривает отдельные гарантии по оплате труда.

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Работники нередко сталкиваются с ситуацией, когда на время ежегодного отпуска коллеги им поручают выполнять дополнительные обязанности без освобождения от собственной работы. В таких случаях возникает закономерный вопрос: должен ли работодатель доплачивать за дополнительную нагрузку и как определяется размер такой выплаты. Трудовое законодательство предусматривает гарантии для работников, которые наряду со своими основными функциями выполняют обязанности временно отсутствующих работников, в частности во время их отпуска.

Когда работнику должны доплачивать за выполнение обязанностей отсутствующего коллеги

Согласно части первой статьи 105 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), работникам, которые на том же предприятии, в учреждении или организации наряду со своей основной работой выполняют дополнительную работу по другой профессии (должности) либо обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, производится доплата.

Речь идет, в частности, о случаях, когда работника назначают исполняющим обязанности другого работника на период его ежегодного отпуска, а он продолжает выполнять и собственные должностные обязанности.

В такой ситуации работник имеет право на доплату за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

Как определяется размер доплаты

Размер доплаты за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника определяется предприятием в коллективном договоре.

Такую норму предусматривает часть вторая статьи 105 КЗоТ. В то же время при установлении размера доплаты работодатель должен соблюдать нормы и гарантии, предусмотренные законодательством, а также положения генерального, отраслевых или региональных соглашений, что следует из части второй статьи 97 КЗоТ.

Что делать, если на предприятии нет коллективного договора

Если коллективный договор на предприятии не заключен, работодатель не может самостоятельно определять порядок и размер таких доплат.

В этом случае он обязан согласовать соответствующие вопросы с выборным органом первичной профсоюзной организации либо профсоюзным представителем, который представляет интересы большинства работников.

Если профсоюза на предприятии нет, такие вопросы должны быть согласованы с другим органом, уполномоченным трудовым коллективом представлять интересы работников.

Является ли доплата обязательной

Трудовое законодательство прямо предусматривает доплату работникам, которые без освобождения от своей основной работы выполняют обязанности временно отсутствующего работника. Поэтому в случае, когда работника назначают исполняющим обязанности коллеги на период его ежегодного отпуска и он одновременно продолжает выполнять собственные трудовые функции, такая работа должна оплачиваться путем установления соответствующей доплаты. Ее конкретный размер определяется в соответствии с коллективным договором либо по согласованию с представителями трудового коллектива.

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