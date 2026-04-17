  У світі

15-річне селфі мавпи випадково стало прецедентом у суперечках про авторські права на ШІ

11:19, 17 квітня 2026
Історія з фото 2011 року може вплинути на майбутнє авторського права у сфері штучного інтелекту.
Що спільного між селфі, зробленим мавпою у 2011 році, та відео, фото і музикою, створеними за допомогою сучасних інструментів штучного інтелекту?

Відповідь — у тому, що ці роботи не були створені людиною, і це може мати значні наслідки для майбутнього прав інтелектуальної власності.

Як повідомляє BBC, фотограф Девід Слейтер зробив відоме фото селфі мавпи, залишивши камеру та штатив без нагляду і дозволивши групі макак дослідити їх самостійно. У результаті одна з мавп натиснула кнопку спуску затвора, створивши нині відоме зображення.

Протягом кількох років після цього Слейтер був втягнутий у судові суперечки щодо того, чи належать йому права на це фото. Зрештою суд постановив, що він не має авторського права на зображення, оскільки не створив його самостійно.

Тепер, приблизно через 15 років після того, як мавпа в індонезійських джунглях випадково зробила селфі, правові питання навколо цього зображення стали корисним прецедентом для визначення того, які права може мати людина на роботу, створену штучним інтелектом.

«Це була, певною мірою, найбільша публічна дискусія на цю тему», — зазначив юрист з інтелектуальної власності Раян Ебботт. «Тоді це здебільшого стосувалося прав тварин. Але це могла бути розмова про ШІ».

Суди вже почали розглядати питання щодо робіт, створених штучним інтелектом. Наприклад, у березні Верховний суд США відмовився розглядати справу чоловіка, який прагнув отримати авторське право на зображення, створене ШІ.

Відхиливши справу, суд залишив у силі рішення нижчих інстанцій, згідно з якими така робота не підпадає під захист авторського права.

У своїх висновках суди керуються тією ж логікою, що й у справі із селфі мавпи: для отримання авторського права твір має бути створений людиною.

Цей правовий підхід, імовірно, матиме суттєвий вплив на майбутнє як творів, створених штучним інтелектом, так і креативної індустрії загалом.

Фото: bbc.com

суд штучний інтелект

