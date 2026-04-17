15-летнее селфи обезьяны случайно стало прецедентом в спорах об авторских правах на ИИ

11:19, 17 апреля 2026
История с фото 2011 года может повлиять на будущее авторского права в сфере искусственного интеллекта.
Что общего между селфи, сделанным обезьяной в 2011 году, и видео, фото и музыкой, созданными с помощью современных инструментов искусственного интеллекта?

Ответ — в том, что эти работы не были созданы человеком, и это может иметь значительные последствия для будущего прав интеллектуальной собственности.

Как сообщает BBC, фотограф Дэвид Слейтер сделал известное фото селфи обезьяны, оставив камеру и штатив без присмотра и позволив группе макак исследовать их самостоятельно. В результате одна из обезьян нажала кнопку спуска затвора, создав ныне известное изображение.

В течение нескольких лет после этого Слейтер был втянут в судебные споры о том, принадлежат ли ему права на это фото. В итоге суд постановил, что он не имеет авторского права на изображение, поскольку не создал его самостоятельно.

Теперь, примерно через 15 лет после того, как обезьяна в индонезийских джунглях случайно сделала селфи, правовые вопросы вокруг этого изображения стали полезным прецедентом для определения того, какие права может иметь человек на работу, созданную искусственным интеллектом.

«Это была, в определенной степени, крупнейшая публичная дискуссия на эту тему», — отметил юрист по интеллектуальной собственности Райан Эбботт. «Тогда это в основном касалось прав животных. Но это мог быть разговор об ИИ».

Суды уже начали рассматривать вопросы, касающиеся работ, созданных искусственным интеллектом. Например, в марте Верховный суд США отказался рассматривать дело человека, который стремился получить авторское право на изображение, созданное ИИ.

Отклонив дело, суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций, согласно которым такая работа не подпадает под защиту авторского права.

В своих выводах суды руководствуются той же логикой, что и в деле с селфи обезьяны: для получения авторского права произведение должно быть создано человеком.

Этот правовой подход, вероятно, окажет существенное влияние на будущее как произведений, созданных искусственным интеллектом, так и креативной индустрии в целом.

