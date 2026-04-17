Позиція ВС: строк звернення до суду у пенсійних спорах починається з моменту, коли особа фактично дізналася про обчислення пенсії

Верховний Суд роз’яснив, що строк звернення у пенсійних спорах починається з моменту, коли особа дізналася про обчислення пенсії, а не з дати її нарахування.

У постанові від 14 квітня 2026 року у справі № 200/5167/25 Верховний Суд надав відповідь на це питання, сформулювавши підхід до визначення моменту, з якого особа вважається такою, що дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду з вимогами про визнання протиправною бездіяльності органу Пенсійного фонду та зобов’язання зарахувати до страхового стажу низку періодів роботи і здійснити перерахунок пенсії з 23 вересня 2021 року.

Суди першої та апеляційної інстанцій частково залишили позов без розгляду, вказавши на пропуск шестимісячного строку звернення до суду, оскільки позов подано у липні 2025 року, тоді як спірні правовідносини, на їхню думку, виникли ще у 2021 році.

Позивач наполягав, що про порушення своїх прав він дізнався лише у лютому 2025 року після отримання звіту Пенсійного фонду, в якому вперше було відображено рішення про обчислення пенсії.

Позиція Верховного Суду

ВС нагадав, що строк звернення до адміністративного суду — це проміжок часу після виникнення спору у публічно-правових відносинах, протягом якого особа має право звернутися до адміністративного суду із заявою за вирішенням цього спору і захистом своїх прав, свобод чи інтересів. При цьому перебіг такого строку починається з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Суд зазначив, що для визначення початку перебігу строку для звернення до суду необхідно встановити час коли позивач дізнався або повинен був дізнатись про порушення своїх прав, свобод та інтересів.

Позивачу недостатньо лише послатись на необізнаність про порушення його прав, свобод та інтересів; при зверненні до суду він повинен довести той факт, що він не міг дізнатися про порушення свого права й саме із цієї причини не звернувся за його захистом до суду протягом шести місяців від дати порушення його прав, свобод чи інтересів чи в інший визначений законом строк звернення до суду.

В той же час, триваюча пасивна поведінка такої особи не свідчить про дотримання строку звернення до суду з урахуванням наявної у неї можливості знати про стан своїх прав, свобод та інтересів.

Суд повідомив, що «При вирішенні питання щодо дотримання строку звернення до адміністративного суду необхідно чітко диференціювати поняття «дізнався» та «повинен був дізнатись»».

Так, під поняттям «дізнався» необхідно розуміти конкретний час, момент, факт настання обізнаності особи щодо порушених її прав, свобод та інтересів.

Поняття «повинен був дізнатися» необхідно розуміти як неможливість незнання, високу вірогідність, можливість дізнатися про порушення своїх прав. Зокрема, особа має можливість дізнатися про порушення своїх прав, якщо їй відомо про обставини прийняття рішення чи вчинення дій і у неї відсутні перешкоди для того, щоб дізнатися про те, яке рішення прийняте або які дії вчинені.

Суд наголошував на тому, що пенсія є щомісячним періодичним платежем, а тому в будь-якому разі її розмір відомий особі, яка її отримує. Така особа має реальну, об'єктивну можливість виявити належну зацікавленість та вчинити активні дії з метою отримання інформації про рішення, на підставі якого було здійснено призначення пенсії чи був здійснений її перерахунок, з яких складових вона складається, як обрахована та на підставі яких нормативно-правових актів був здійснений саме такий її розрахунок чи розрахунок її складових.

ВС сформулював загальне правило: «…з дня отримання пенсійної виплати особою, якій призначена пенсія, вона вважається такою, що повинна була дізнатися про порушення своїх прав».

Винятком з цього правила є випадок, коли така особа без зайвих зволікань, в розумний строк після отримання пенсійної виплати, демонструючи свою необізнаність щодо видів та розміру складових призначеної (перерахованої) їй пенсії, звернулась до пенсійного органу із заявою про надання їй відповідної інформації. В такому випадку особа вважається такою, що дізналась про порушення її прав при отриманні від пенсійного органу відповіді на подану нею заяву.

Суд звернув увагу на те, що таке обмеження на законодавчому рівні права звернення до суду за захистом прав, свобод та інтересів відповідними строками узгоджується із принципом «Leges vigilantibus non dormientibus subveniunt», згідно з яким закони допомагають тим, хто пильнує.

У цій справі Верховний Суд встановив конкретний момент виникнення спору.

ВС вказав, що саме 31 січня 2025 року є датою, з якої слід пов'язувати виникнення порушення відповідачем права позивача на належне обчислення пенсії.

Суд пояснив, що саме з цієї дати виник спір як такий, що підлягає судовому розгляду, оскільки саме тоді відповідач уперше визначив порядок обчислення пенсії позивача, який останній вважає таким, що не відповідає вимогам законодавства. До цього моменту відсутній як юридичний факт порушення, так і об`єкт оскарження, що виключає можливість більш раннього звернення до суду з відповідними позовними вимогами.

Водночас 12 лютого 2025 року слід вважати моментом, з якого позивач довідався або повинен був довідатися про допущене відповідачем порушення його прав.

Таким чином, саме з 12 лютого 2025 року розпочинається перебіг строку звернення до адміністративного суду, оскільки лише з цієї дати порушення набуло для позивача ознак об`єктивно встановленого та такого, що підлягає судовому оскарженню. Такий підхід узгоджується з принципом правової визначеності та забезпеченням ефективного доступу до правосуддя, оскільки виключає покладення на особу обов`язку оскаржувати рішення чи дії, про існування яких вона не була і не могла бути обізнана.

На підставі цього Суд констатував, що звернення позивача до суду 14 липня 2025 року слід визнати таким, що здійснене у межах установленого законом строку, а касаційну скаргу слід задовольнити.

Отже, Верховний Суд сформував важливий підхід: у пенсійних спорах перебіг строку звернення до суду визначається не формальною датою, з якої здійснюється нарахування, а моментом, коли особа фактично дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав. Якщо рішення про обчислення пенсії не було доведене до відома особи, строк не починає свій перебіг до моменту отримання відповідної інформації.

Нагадаємо, що питання правильності обчислення та перерахунку пенсій залишається актуальним у контексті змін у соціальній сфері, які набрали чинності з 1 квітня.

