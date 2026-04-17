Позиция ВС: срок обращения в суд по пенсионным спорам начинается с момента, когда лицо фактически узнало о расчёте пенсии

Верховный Суд разъяснил, что срок обращения в пенсионных спорах начинается с момента, когда лицо узнало о расчёте пенсии, а не с даты ее начисления.

В постановлении от 14 апреля 2026 года по делу № 200/5167/25 Верховный Суд дал ответ на этот вопрос, сформулировав подход к определению момента, с которого лицо считается таким, что узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованиями о признании противоправной бездействия органа Пенсионного фонда и обязании засчитать в страховой стаж ряд периодов работы и произвести перерасчёт пенсии с 23 сентября 2021 года.

Суды первой и апелляционной инстанций частично оставили иск без рассмотрения, указав на пропуск шестимесячного срока обращения в суд, поскольку иск подан в июле 2025 года, тогда как спорные правоотношения, по их мнению, возникли ещё в 2021 году.

Истец настаивал, что о нарушении своих прав он узнал лишь в феврале 2025 года после получения отчёта Пенсионного фонда, в котором впервые было отражено решение о расчёте пенсии.

Позиция Верховного Суда

ВС напомнил, что срок обращения в административный суд — это промежуток времени после возникновения спора в публично-правовых отношениях, в течение которого лицо имеет право обратиться в административный суд с заявлением для разрешения этого спора и защиты своих прав, свобод или интересов. При этом течение такого срока начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, свобод или интересов.

Суд отметил, что для определения начала течения срока для обращения в суд необходимо установить время, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении своих прав, свобод и интересов.

Истцу недостаточно лишь сослаться на неосведомлённость о нарушении его прав, свобод и интересов; при обращении в суд он должен доказать тот факт, что он не мог узнать о нарушении своего права и именно по этой причине не обратился за его защитой в суд в течение шести месяцев с даты нарушения его прав, свобод или интересов либо в иной установленный законом срок обращения в суд.

В то же время, продолжающееся пассивное поведение такого лица не свидетельствует о соблюдении срока обращения в суд с учётом имеющейся у него возможности знать о состоянии своих прав, свобод и интересов.

Суд сообщил, что «При решении вопроса о соблюдении срока обращения в административный суд необходимо чётко дифференцировать понятия «узнал» и «должен был узнать»».

Так, под понятием «узнал» необходимо понимать конкретное время, момент, факт наступления осведомлённости лица о нарушенных его правах, свободах и интересах.

Понятие «должен был узнать» необходимо понимать как невозможность незнания, высокую вероятность, возможность узнать о нарушении своих прав. В частности, лицо имеет возможность узнать о нарушении своих прав, если ему известно об обстоятельствах принятия решения или совершения действий и у него отсутствуют препятствия для того, чтобы узнать о том, какое решение принято или какие действия совершены.

Суд подчеркнул, что пенсия является ежемесячным периодическим платежом, а потому в любом случае её размер известен лицу, которое её получает. Такое лицо имеет реальную, объективную возможность проявить надлежащую заинтересованность и совершить активные действия с целью получения информации о решении, на основании которого было осуществлено назначение пенсии или произведён её перерасчёт, из каких составляющих она состоит, как рассчитана и на основании каких нормативно-правовых актов был осуществлён именно такой её расчёт либо расчёт её составляющих.

ВС сформулировал общее правило: «…со дня получения пенсионной выплаты лицом, которому назначена пенсия, оно считается таким, что должно было узнать о нарушении своих прав».

Исключением из этого правила является случай, когда такое лицо без лишних промедлений, в разумный срок после получения пенсионной выплаты, демонстрируя свою неосведомлённость о видах и размере составляющих назначенной (перерассчитанной) ему пенсии, обратилось в пенсионный орган с заявлением о предоставлении ему соответствующей информации. В таком случае лицо считается таким, что узнало о нарушении своих прав при получении от пенсионного органа ответа на поданное им заявление.

Суд обратил внимание на то, что такое ограничение на законодательном уровне права обращения в суд за защитой прав, свобод и интересов соответствующими сроками согласуется с принципом «Leges vigilantibus non dormientibus subveniunt», согласно которому законы помогают тем, кто бодрствует.

В этом деле Верховный Суд установил конкретный момент возникновения спора.

ВС указал, что именно 31 января 2025 года является датой, с которой следует связывать возникновение нарушения ответчиком права истца на надлежащий расчёт пенсии.

Суд пояснил, что именно с этой даты возник спор как таковой, подлежащий судебному рассмотрению, поскольку именно тогда ответчик впервые определил порядок расчёта пенсии истца, который последний считает не соответствующим требованиям законодательства. До этого момента отсутствует как юридический факт нарушения, так и объект обжалования, что исключает возможность более раннего обращения в суд с соответствующими исковыми требованиями.

В то же время 12 февраля 2025 года следует считать моментом, с которого истец узнал или должен был узнать о допущенном ответчиком нарушении его прав.

Таким образом, именно с 12 февраля 2025 года начинается течение срока обращения в административный суд, поскольку только с этой даты нарушение приобрело для истца признаки объективно установленного и подлежащего судебному обжалованию. Такой подход согласуется с принципом правовой определённости и обеспечением эффективного доступа к правосудию, поскольку исключает возложение на лицо обязанности обжаловать решения или действия, о существовании которых оно не было и не могло быть осведомлено.

На основании этого Суд констатировал, что обращение истца в суд 14 июля 2025 года следует признать таким, что осуществлено в пределах установленного законом срока, а кассационную жалобу следует удовлетворить.

Таким образом, Верховный Суд сформировал важный подход: в пенсионных спорах течение срока обращения в суд определяется не формальной датой, с которой осуществляется начисление, а моментом, когда лицо фактически узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. Если решение о расчёте пенсии не было доведено до сведения лица, срок не начинает своё течение до момента получения соответствующей информации.

Напомним, что вопрос правильности исчисления и перерасчёта пенсий остаётся актуальным в контексте изменений в социальной сфере, которые вступили в силу с 1 апреля.

