Перерасчет пенсий, 1500 грн помощи и контроль за мобилизацией: что изменится для украинцев в апреле 2026

С 1 апреля украинцев ждет ряд важных изменений — от перерасчета пенсий и новых выплат до усиления контроля над мобилизацией и обновления правил больничных.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В апреле 2026 года в Украине вступает в силу ряд важных изменений в социальной сфере, которые коснутся миллионов граждан. «Судебно-юридическая газета» подготовила обзор ключевых нововведений, о которых стоит знать украинцам в апреле.

Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

С начала апреля работающим пенсионерам автоматически пересчитают пенсионные выплаты — обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Повышение получат те, кто по состоянию на март 2026 года имеет не менее 24 месяцев страхового стажа после последнего назначения или пересмотра пенсии.

Для лиц с полным двухлетним стажем будет выбран наиболее выгодный вариант доплаты — либо только за стаж, либо с учётом обновлённой зарплаты. В то же время перерасчёт не будет проводиться для таких категорий:

пенсионеров, у которых ещё не прошло два года после последнего перерасчёта;

получателей специальных пенсий (в частности военных, госслужащих, прокуроров и судей);

лиц, получающих пенсию за выслугу лет, но ещё не достигших общего пенсионного возраста.

Кроме того, в апреле предусмотрена разовая выплата в размере 1500 грн для граждан, чья пенсия не превышает 25 950 грн. Эти средства будут начислены автоматически вместе с основной пенсией.

Участники боевых действий и ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС получат помощь независимо от размера пенсии. В то же время пенсионеры с временно оккупированных территорий или те, кто находится за границей, должны до 1 апреля подтвердить, что не получают выплаты от России.

Это можно сделать через онлайн-портал, видеосвязь или почтовым отправлением. В случае отсутствия подтверждения выплаты могут быть приостановлены.

Разовая помощь для населения

В апреле около 13 миллионов украинцев получат одноразовую государственную выплату в размере 1500 грн. По информации министра социальной политики Дениса Улютіна, средства будут зачислены автоматически — без подачи заявлений или дополнительных обращений.

Деньги поступят тем же способом, которым граждане обычно получают социальные выплаты: на банковские счета или через «Укрпочту».

Среди получателей:

пенсионеры по общеобязательному страхованию;

люди с инвалидностью;

малообеспеченные семьи;

внутренне перемещённые лица;

семьи с детьми и другие получатели социальной помощи.

Кэшбэк на топливо

С 20 марта в Украине действует программа частичного возврата средств за приобретение топлива, которая продлится до 1 мая. Она введена для смягчения влияния роста цен на рынке энергоносителей.

Водители могут получить компенсацию: 15% стоимости дизеля, 10% — бензина и 5% — автогаза. Это позволяет экономить до 11 грн на каждом литре топлива.

Обновление правил больничных

С апреля усиливается контроль за оформлением больничных. Проверку их обоснованности будет осуществлять Пенсионный фонд Украины.

В случае выявления нарушений финансовую ответственность будут нести медицинские учреждения или врачи, вплоть до принудительного возмещения средств. Основным документом остаётся электронный больничный, тогда как бумажные формы допускаются только в исключительных случаях.

Повышение цен на сигареты в апреле

С 1 апреля 2026 года в Украине прогнозируется подорожание сигарет из-за введения обновлённого акцизного налога. Ожидается, что цены могут вырасти примерно на 10%, и средняя стоимость пачки составит около 155–170 гривен. При этом окончательная цена будет зависеть от производителя и конкретного бренда.

В Государственной налоговой службе отметили, что в соответствии с действующими правилами, если по итогам предыдущего года доля акциза в розничной цене не достигает 60%, к минимальному налоговому обязательству применяется дополнительный коэффициент 1,1.

Мобилизация с 1 апреля: какие нововведения вводятся

С 1 апреля в Украине усиливают контроль за мобилизацией, в частности благодаря активному внедрению цифровых технологий. Это предусматривает более частые проверки военнообязанных и синхронизацию их данных между государственными реестрами.

Одним из ключевых нововведений станет расширение электронного военного учёта. Государство постепенно переходит на цифровой формат ведения документов и уведомлений.

Бумажные повестки остаются действительными, однако основной акцент делается на электронные уведомления и автоматическое обновление информации.

Что касается тарифов, то с 1 апреля в Украине цены на газ и электроэнергию останутся без изменений.

Ситуацию с ценами на бензин в настоящее время сложно прогнозировать из-за напряжённой международной обстановки, в частности военных действий на Ближнем Востоке. В то же время эксперты отмечают, что дефицита топлива в Украине не ожидается, однако в апреле возможно повышение цен.

Напомним, что в апреле украинцы будут праздновать Пасху. Для православных и греко-католиков праздник Воскресения Иисуса Христа выпадает на 12 апреля, тогда как римо-католики будут отмечать Пасху 5 апреля.

Дополнительный выходной на Пасху на государственном уровне не предусмотрен из-за военного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.