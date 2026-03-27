Украинцам выплатят по 1500 гривен в апреле: кто получит доплату автоматически

Доплату получат пенсионеры, ВПО и другие категории — при условии соответствия критериям.

В апреле 2026 года часть украинцев получит разовую денежную доплату в размере 1500 гривен. Соответствующее решение принял Кабмин, предусмотрев дополнительную поддержку для пенсионеров и получателей социальных выплат.

Главное: деньги придут автоматически

Обращаться в Пенсионный фонд не нужно — выплату начислят автоматически на банковский счет или через почту (если пенсия или помощь поступает туда).

Деньги поступят отдельным платежом в апреле.

Кто получит 1500 грн

Право на доплату имеют те, кто по состоянию на 1 апреля 2026 года:

получает пенсию или государственную социальную помощь;

соответствует условиям постановления правительства.

Важное условие: для большинства пенсионеров общий размер пенсии (с учетом всех надбавок) не должен превышать 25 950 грн.

Кому именно начислят выплату

Доплату получат:

Пенсионеры:

по возрасту, инвалидности, в связи с потерей кормильца;

за выслугу лет и специальные пенсии (госслужащие, военные, ученые и т.д.);

чернобыльцы и другие льготные категории.

Важно: участники боевых действий и семьи погибших, а также ликвидаторы аварии на ЧАЭС получат доплату независимо от размера пенсии.

Получатели соцпомощи

Доплата также предусмотрена для тех, кто получает:

помощь для ВПО;

выплаты малообеспеченным семьям;

социальную помощь лицам без права на пенсию;

помощь лицам с инвалидностью (с детства и детям);

выплаты по уходу;

помощь одиноким матерям;

выплаты на детей в сложных жизненных обстоятельствах;

поддержку многодетным семьям;

выплаты приемным родителям.

Что важно знать

выплата — разовая;

если человек имеет право на доплату по нескольким основаниям — ее выплатят только один раз;

никаких заявлений или обращений подавать не нужно.

Решение принято постановлением правительства №341 и предусматривает адресную финансовую поддержку на фоне роста расходов домохозяйств.

