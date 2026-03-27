Украинцам выплатят по 1500 гривен в апреле: кто получит доплату автоматически
В апреле 2026 года часть украинцев получит разовую денежную доплату в размере 1500 гривен. Соответствующее решение принял Кабмин, предусмотрев дополнительную поддержку для пенсионеров и получателей социальных выплат.
Главное: деньги придут автоматически
Обращаться в Пенсионный фонд не нужно — выплату начислят автоматически на банковский счет или через почту (если пенсия или помощь поступает туда).
Деньги поступят отдельным платежом в апреле.
Кто получит 1500 грн
Право на доплату имеют те, кто по состоянию на 1 апреля 2026 года:
- получает пенсию или государственную социальную помощь;
- соответствует условиям постановления правительства.
Важное условие: для большинства пенсионеров общий размер пенсии (с учетом всех надбавок) не должен превышать 25 950 грн.
Кому именно начислят выплату
Доплату получат:
Пенсионеры:
- по возрасту, инвалидности, в связи с потерей кормильца;
- за выслугу лет и специальные пенсии (госслужащие, военные, ученые и т.д.);
- чернобыльцы и другие льготные категории.
Важно: участники боевых действий и семьи погибших, а также ликвидаторы аварии на ЧАЭС получат доплату независимо от размера пенсии.
Получатели соцпомощи
Доплата также предусмотрена для тех, кто получает:
- помощь для ВПО;
- выплаты малообеспеченным семьям;
- социальную помощь лицам без права на пенсию;
- помощь лицам с инвалидностью (с детства и детям);
- выплаты по уходу;
- помощь одиноким матерям;
- выплаты на детей в сложных жизненных обстоятельствах;
- поддержку многодетным семьям;
- выплаты приемным родителям.
Что важно знать
- выплата — разовая;
- если человек имеет право на доплату по нескольким основаниям — ее выплатят только один раз;
- никаких заявлений или обращений подавать не нужно.
Решение принято постановлением правительства №341 и предусматривает адресную финансовую поддержку на фоне роста расходов домохозяйств.
