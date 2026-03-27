Українцям виплатять по 1500 гривень у квітні: хто отримає доплату автоматично

Доплату отримають пенсіонери, ВПО та інші категорії — за умови відповідності критеріям.

У квітні 2026 року частина українців отримає разову грошову доплату у 1500 гривень. Відповідне рішення ухвалив Кабмін, передбачивши додаткову підтримку для пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат.

Головне: гроші прийдуть автоматично

Звертатися до Пенсійного фонду не потрібно — виплату нарахують автоматично на банківський рахунок або через пошту (якщо пенсія чи допомога приходить туди)

Гроші надійдуть окремим платежем у квітні.

Хто отримає 1500 грн

Право на доплату мають ті, хто станом на 1 квітня 2026 року:

отримує пенсію або державну соціальну допомогу;

відповідає умовам постанови уряду.

Важлива умова: для більшості пенсіонерів загальний розмір пенсії (з усіма надбавками) не має перевищувати 25 950 грн.

Кому саме нарахують виплату

Доплату отримають:

Пенсіонери:

за віком, інвалідністю, у разі втрати годувальника

за вислугу років і спеціальні пенсії (держслужбовці, військові, науковці тощо)

чорнобильці та інші пільгові категорії

Важливо: учасники бойових дій та родини загиблих, а також ліквідатори аварії на ЧАЕС отримають доплату незалежно від розміру пенсії.

Отримувачі соцдопомог

Доплата також передбачена для тих, хто отримує:

допомогу для ВПО

виплати малозабезпеченим сім’ям

соціальну допомогу людям без права на пенсію

допомогу людям з інвалідністю (з дитинства та дітям)

виплати на догляд

допомогу одиноким матерям

виплати на дітей у складних життєвих обставинах

підтримку багатодітним сім’ям

виплати прийомним батькам

Що важливо знати

виплата — разова;

якщо людина має право на доплату за кількома підставами — її виплатять лише один раз;

жодних заяв чи звернень подавати не потрібно.

Рішення ухвалене постановою уряду №341 і передбачає адресну фінансову підтримку на тлі зростання витрат домогосподарств.

