Українцям виплатять по 1500 гривень у квітні: хто отримає доплату автоматично

13:31, 27 березня 2026
Доплату отримають пенсіонери, ВПО та інші категорії — за умови відповідності критеріям.
Українцям виплатять по 1500 гривень у квітні: хто отримає доплату автоматично
У квітні 2026 року частина українців отримає разову грошову доплату у 1500 гривень. Відповідне рішення ухвалив Кабмін, передбачивши додаткову підтримку для пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат.

Головне: гроші прийдуть автоматично

Звертатися до Пенсійного фонду не потрібно — виплату нарахують автоматично на банківський рахунок або  через пошту (якщо пенсія чи допомога приходить туди)

Гроші надійдуть окремим платежем у квітні.

Хто отримає 1500 грн

Право на доплату мають ті, хто станом на 1 квітня 2026 року:

  • отримує пенсію або державну соціальну допомогу;
  • відповідає умовам постанови уряду.

Важлива умова: для більшості пенсіонерів загальний розмір пенсії (з усіма надбавками) не має перевищувати 25 950 грн.

Кому саме нарахують виплату

Доплату отримають:

Пенсіонери:

  • за віком, інвалідністю, у разі втрати годувальника
  • за вислугу років і спеціальні пенсії (держслужбовці, військові, науковці тощо)
  • чорнобильці та інші пільгові категорії

Важливо: учасники бойових дій та родини загиблих, а також ліквідатори аварії на ЧАЕС отримають доплату незалежно від розміру пенсії.

Отримувачі соцдопомог

Доплата також передбачена для тих, хто отримує:

  • допомогу для ВПО
  • виплати малозабезпеченим сім’ям
  • соціальну допомогу людям без права на пенсію
  • допомогу людям з інвалідністю (з дитинства та дітям)
  • виплати на догляд
  • допомогу одиноким матерям
  • виплати на дітей у складних життєвих обставинах
  • підтримку багатодітним сім’ям
  • виплати прийомним батькам

Що важливо знати

  • виплата — разова;
  • якщо людина має право на доплату за кількома підставами — її виплатять лише один раз;
  • жодних заяв чи звернень подавати не потрібно.

Рішення ухвалене постановою уряду №341 і передбачає адресну фінансову підтримку на тлі зростання витрат домогосподарств.

