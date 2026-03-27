Українцям виплатять по 1500 гривень у квітні: хто отримає доплату автоматично
У квітні 2026 року частина українців отримає разову грошову доплату у 1500 гривень. Відповідне рішення ухвалив Кабмін, передбачивши додаткову підтримку для пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат.
Головне: гроші прийдуть автоматично
Звертатися до Пенсійного фонду не потрібно — виплату нарахують автоматично на банківський рахунок або через пошту (якщо пенсія чи допомога приходить туди)
Гроші надійдуть окремим платежем у квітні.
Хто отримає 1500 грн
Право на доплату мають ті, хто станом на 1 квітня 2026 року:
- отримує пенсію або державну соціальну допомогу;
- відповідає умовам постанови уряду.
Важлива умова: для більшості пенсіонерів загальний розмір пенсії (з усіма надбавками) не має перевищувати 25 950 грн.
Кому саме нарахують виплату
Доплату отримають:
Пенсіонери:
- за віком, інвалідністю, у разі втрати годувальника
- за вислугу років і спеціальні пенсії (держслужбовці, військові, науковці тощо)
- чорнобильці та інші пільгові категорії
Важливо: учасники бойових дій та родини загиблих, а також ліквідатори аварії на ЧАЕС отримають доплату незалежно від розміру пенсії.
Отримувачі соцдопомог
Доплата також передбачена для тих, хто отримує:
- допомогу для ВПО
- виплати малозабезпеченим сім’ям
- соціальну допомогу людям без права на пенсію
- допомогу людям з інвалідністю (з дитинства та дітям)
- виплати на догляд
- допомогу одиноким матерям
- виплати на дітей у складних життєвих обставинах
- підтримку багатодітним сім’ям
- виплати прийомним батькам
Що важливо знати
- виплата — разова;
- якщо людина має право на доплату за кількома підставами — її виплатять лише один раз;
- жодних заяв чи звернень подавати не потрібно.
Рішення ухвалене постановою уряду №341 і передбачає адресну фінансову підтримку на тлі зростання витрат домогосподарств.
