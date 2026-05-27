Когда военный может уволиться со службы по семейным обстоятельствам: полный перечень оснований

Какие семейные обстоятельства дают право на увольнение с военной службы, какие документы необходимо подать и что делать в случае отказа.

Фото: armyinform.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время действия военного положения в Украине перечень оснований для увольнения с военной службы остается ограниченным. В то же время закон предусматривает ряд семейных обстоятельств, при которых военнослужащие могут быть уволены со службы. Речь идет о беременности, уходе за детьми и членами семьи, опеке над лицами с инвалидностью, а также о гибели или исчезновении без вести близких родственников.

Беременность и уход за ребенком

Право на увольнение имеют военнослужащие женщины:

в связи с беременностью;

во время пребывания в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;

если ребенок нуждается в домашнем уходе — до шести лет при наличии медицинского заключения.

Основания, связанные с наличием детей

Увольнение со службы возможно, если:

оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка в возрасте до 18 лет — в таком случае право на увольнение может получить жена;

на содержании военнослужащего находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, при условии отсутствия задолженности по уплате алиментов, сумма которой превышает платежи за три месяца;

лицо самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет, в частности если другой из родителей умер, пропал без вести, лишен родительских прав или отсутствует по другим законным основаниям.

Опека, усыновление и воспитание детей

Основанием для увольнения также являются ситуации, когда военнослужащий:

усыновил ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

является опекуном, попечителем, приемным родителем или родителем-воспитателем;

самостоятельно воспитывает ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

содержит совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

воспитывает ребенка с тяжелыми заболеваниями или состояниями, в частности онкологическими заболеваниями, ДЦП, сахарным диабетом I типа, тяжелыми поражениями нервной системы, а также в случае необходимости трансплантации или паллиативной помощи, если инвалидность ребенку не установлена и отсутствуют другие трудоспособные лица, обязанные его содержать.

Уход за членами семьи

Право на увольнение имеют военнослужащие, которые осуществляют постоянный уход за:

женой или мужем с инвалидностью I или II группы;

женой или мужем с инвалидностью III группы, если инвалидность связана с онкологическим заболеванием, потерей органов или конечностей, психическим расстройством либо параличом;

родителями или родителями мужа либо жены с инвалидностью I или II группы — если отсутствуют другие родственники первой или второй степени родства, которые могут осуществлять уход;

недееспособным лицом, над которым установлена опека;

членом семьи второй степени родства с инвалидностью I или II группы — при отсутствии других родственников, которые могут обеспечить уход.

Гибель или исчезновение без вести близких родственников

Увольнение возможно в случаях, если:

близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО, ООС либо во время отражения вооруженной агрессии против Украины;

родственнику посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в Революции Достоинства.

Как происходит процедура увольнения

Для увольнения военнослужащий должен подать рапорт и документы, подтверждающие основания для увольнения. В рапорте необходимо указать:

основание увольнения;

информацию относительно желания либо нежелания проходить службу в военном резерве ВСУ по соответствующей военно-учетной специальности;

название ТЦК и СП, в который должно быть направлено личное дело.

Какие документы необходимо добавить

В зависимости от основания к рапорту могут прилагаться:

свидетельства о рождении детей;

медицинские справки и заключения;

заключение врачебно-консультативной комиссии;

медицинское заключение о ребенке с инвалидностью;

медицинское заключение о беременности и родах;

документы, подтверждающие инвалидность;

решение суда либо органов опеки и попечительства.

Срок рассмотрения рапорта

Командир обязан рассмотреть рапорт безотлагательно, но не позднее чем через 48 часов после его подачи.

По результатам рассмотрения издается приказ об увольнении либо об отказе в увольнении.

Что делать в случае отказа

Если в увольнении отказали, военнослужащий может обжаловать решение:

в досудебном порядке — путем подачи жалобы вышестоящему командованию, в оперативное командование, Генеральный штаб ВСУ либо Министерство обороны;

в судебном порядке — путем обращения в окружной административный суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.