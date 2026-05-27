Когда военный может уволиться со службы по семейным обстоятельствам: полный перечень оснований
Во время действия военного положения в Украине перечень оснований для увольнения с военной службы остается ограниченным. В то же время закон предусматривает ряд семейных обстоятельств, при которых военнослужащие могут быть уволены со службы. Речь идет о беременности, уходе за детьми и членами семьи, опеке над лицами с инвалидностью, а также о гибели или исчезновении без вести близких родственников.
Беременность и уход за ребенком
Право на увольнение имеют военнослужащие женщины:
- в связи с беременностью;
- во время пребывания в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;
- если ребенок нуждается в домашнем уходе — до шести лет при наличии медицинского заключения.
Основания, связанные с наличием детей
Увольнение со службы возможно, если:
- оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка в возрасте до 18 лет — в таком случае право на увольнение может получить жена;
- на содержании военнослужащего находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, при условии отсутствия задолженности по уплате алиментов, сумма которой превышает платежи за три месяца;
- лицо самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет, в частности если другой из родителей умер, пропал без вести, лишен родительских прав или отсутствует по другим законным основаниям.
Опека, усыновление и воспитание детей
Основанием для увольнения также являются ситуации, когда военнослужащий:
- усыновил ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- является опекуном, попечителем, приемным родителем или родителем-воспитателем;
- самостоятельно воспитывает ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- содержит совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- воспитывает ребенка с тяжелыми заболеваниями или состояниями, в частности онкологическими заболеваниями, ДЦП, сахарным диабетом I типа, тяжелыми поражениями нервной системы, а также в случае необходимости трансплантации или паллиативной помощи, если инвалидность ребенку не установлена и отсутствуют другие трудоспособные лица, обязанные его содержать.
Уход за членами семьи
Право на увольнение имеют военнослужащие, которые осуществляют постоянный уход за:
- женой или мужем с инвалидностью I или II группы;
- женой или мужем с инвалидностью III группы, если инвалидность связана с онкологическим заболеванием, потерей органов или конечностей, психическим расстройством либо параличом;
- родителями или родителями мужа либо жены с инвалидностью I или II группы — если отсутствуют другие родственники первой или второй степени родства, которые могут осуществлять уход;
- недееспособным лицом, над которым установлена опека;
- членом семьи второй степени родства с инвалидностью I или II группы — при отсутствии других родственников, которые могут обеспечить уход.
Гибель или исчезновение без вести близких родственников
Увольнение возможно в случаях, если:
- близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО, ООС либо во время отражения вооруженной агрессии против Украины;
- родственнику посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в Революции Достоинства.
Как происходит процедура увольнения
Для увольнения военнослужащий должен подать рапорт и документы, подтверждающие основания для увольнения. В рапорте необходимо указать:
- основание увольнения;
- информацию относительно желания либо нежелания проходить службу в военном резерве ВСУ по соответствующей военно-учетной специальности;
- название ТЦК и СП, в который должно быть направлено личное дело.
Какие документы необходимо добавить
В зависимости от основания к рапорту могут прилагаться:
- свидетельства о рождении детей;
- медицинские справки и заключения;
- заключение врачебно-консультативной комиссии;
- медицинское заключение о ребенке с инвалидностью;
- медицинское заключение о беременности и родах;
- документы, подтверждающие инвалидность;
- решение суда либо органов опеки и попечительства.
Срок рассмотрения рапорта
Командир обязан рассмотреть рапорт безотлагательно, но не позднее чем через 48 часов после его подачи.
По результатам рассмотрения издается приказ об увольнении либо об отказе в увольнении.
Что делать в случае отказа
Если в увольнении отказали, военнослужащий может обжаловать решение:
- в досудебном порядке — путем подачи жалобы вышестоящему командованию, в оперативное командование, Генеральный штаб ВСУ либо Министерство обороны;
- в судебном порядке — путем обращения в окружной административный суд.
