Пересчет пенсий в 2026 году: что важно знать работающим пенсионерам

В апреле 2026 года работающим пенсионерам автоматически пересчитают пенсии, однако во многих случаях выгоднее не ждать этого срока, а обратиться раньше, чтобы не потерять часть выплат.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В апреле 2026 года для работающих пенсионеров снова произойдет автоматический перерасчет пенсий. В то же время, не все знают, что в отдельных случаях повысить выплаты можно раньше и не потерять деньги за несколько месяцев.

Действующее законодательство предусматривает, что пенсионерам, которые после назначения или предварительного пересчета продолжали работать, с 1 апреля ежегодно пересматривают размер пенсии автоматически. Право на такой перерасчет имеют те, кто после назначения пенсии получил не менее 24 месяцев страхового стажа или отработал меньше, но с момента назначения или последнего перерасчета прошло два года. Об этом пишет "На пенсии".

При этом размер пенсии могут исчислять либо на основе уже учтенного заработка, либо с учетом нового дохода за последние два года, если это выгоднее для пенсионера.

Если, например, пенсия была назначена или перечислена в июле, то право на следующий пересмотр возникает уже через два года — в августе. В такой ситуации не обязательно ждать апреля следующего года, ведь можно сразу подать заявление на перерасчет после получения права. Если обратиться в Пенсионный фонд до 15 августа, повышенный размер пенсии будет начисляться уже с августа, а после этой даты — с сентября.

Такой подход позволяет избежать потерь, которые могут возникнуть при ожидании автоматического пересчета весной. Фактически пенсионер может недополучить несколько месяцев повышенных выплат, что иногда составляет сотни или даже тысячи гривен.

Отдельно следует учитывать еще один нюанс — так называемую оптимизацию заработка, применяемую во время военного положения. Речь идет о том, что из расчета могут исключаться периоды с более низким коэффициентом зарплаты, чем был раньше, однако сам страховой стаж за эти месяцы все равно засчитывается. Это позволяет избежать уменьшения пенсии из-за менее выгодных периодов работы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.