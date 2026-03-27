Перерахунок пенсій у 2026 році: що важливо знати працюючим пенсіонерам

У квітні 2026 року працюючим пенсіонерам автоматично перерахують пенсії, однак у багатьох випадках вигідніше не чекати цього терміну, а звернутися раніше, щоб не втратити частину виплат.

У квітні 2026 року для працюючих пенсіонерів знову відбудеться автоматичний перерахунок пенсій. Водночас не всі знають, що в окремих випадках підвищити виплати можна раніше і не втратити гроші за кілька місяців.

Чинне законодавство передбачає, що пенсіонерам, які після призначення або попереднього перерахунку продовжували працювати, щороку з 1 квітня переглядають розмір пенсії автоматично. Право на такий перерахунок мають ті, хто після призначення пенсії набув щонайменше 24 місяці страхового стажу або ж відпрацював менше, але з моменту призначення чи останнього перерахунку минуло два роки. Про це пише "На пенсії".

При цьому розмір пенсії можуть обчислювати або на основі вже врахованого заробітку, або з урахуванням нового доходу за останні два роки, якщо це є вигіднішим для пенсіонера.

Якщо, наприклад, пенсію було призначено або перераховано в липні, то право на наступний перегляд виникає вже через два роки — у серпні. У такій ситуації не обов’язково чекати квітня наступного року, адже можна одразу подати заяву на перерахунок після набуття права. Якщо звернутися до Пенсійного фонду до 15 серпня, підвищений розмір пенсії нараховуватиметься вже з серпня, а якщо після цієї дати — з вересня.

Такий підхід дозволяє уникнути втрат, які можуть виникнути у разі очікування автоматичного перерахунку навесні. Фактично пенсіонер може недоотримати кілька місяців підвищених виплат, що іноді становить сотні або навіть тисячі гривень.

Окремо варто враховувати ще один нюанс — так звану оптимізацію заробітку, яка застосовується під час воєнного стану. Йдеться про те, що з розрахунку можуть виключатися періоди з нижчим коефіцієнтом зарплати, ніж був раніше, однак сам страховий стаж за ці місяці все одно зараховується. Це дозволяє уникнути зменшення пенсії через менш вигідні періоди роботи.

