  В Україні

Перерахунок пенсій у 2026 році: що важливо знати працюючим пенсіонерам

18:01, 27 березня 2026
У квітні 2026 року працюючим пенсіонерам автоматично перерахують пенсії, однак у багатьох випадках вигідніше не чекати цього терміну, а звернутися раніше, щоб не втратити частину виплат.
У квітні 2026 року для працюючих пенсіонерів знову відбудеться автоматичний перерахунок пенсій. Водночас не всі знають, що в окремих випадках підвищити виплати можна раніше і не втратити гроші за кілька місяців.

Чинне законодавство передбачає, що пенсіонерам, які після призначення або попереднього перерахунку продовжували працювати, щороку з 1 квітня переглядають розмір пенсії автоматично. Право на такий перерахунок мають ті, хто після призначення пенсії набув щонайменше 24 місяці страхового стажу або ж відпрацював менше, але з моменту призначення чи останнього перерахунку минуло два роки. Про це пише "На пенсії".

При цьому розмір пенсії можуть обчислювати або на основі вже врахованого заробітку, або з урахуванням нового доходу за останні два роки, якщо це є вигіднішим для пенсіонера.

Якщо, наприклад, пенсію було призначено або перераховано в липні, то право на наступний перегляд виникає вже через два роки — у серпні. У такій ситуації не обов’язково чекати квітня наступного року, адже можна одразу подати заяву на перерахунок після набуття права. Якщо звернутися до Пенсійного фонду до 15 серпня, підвищений розмір пенсії нараховуватиметься вже з серпня, а якщо після цієї дати — з вересня.

Такий підхід дозволяє уникнути втрат, які можуть виникнути у разі очікування автоматичного перерахунку навесні. Фактично пенсіонер може недоотримати кілька місяців підвищених виплат, що іноді становить сотні або навіть тисячі гривень.

Окремо варто враховувати ще один нюанс — так звану оптимізацію заробітку, яка застосовується під час воєнного стану. Йдеться про те, що з розрахунку можуть виключатися періоди з нижчим коефіцієнтом зарплати, ніж був раніше, однак сам страховий стаж за ці місяці все одно зараховується. Це дозволяє уникнути зменшення пенсії через менш вигідні періоди роботи.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нова система балів визначить графік перевірок бізнесу

Держава пропонує кожному аспекту діяльності підприємства присвоювати певну кількість балів.

Мирова угода не блокує аліменти: Верховний Суд про пріоритет інтересів дитини

Верховний Суд зазначив, що мирова угода між батьками не виключає можливості стягнення аліментів, а дитина не є стороною такої угоди.

Фіналісти визначені: конкурс на голову Держмитслужби вийшов на завершальний етап

Конкурсна комісія визначила фіналістів на посаду очільника Держмитслужби — Ореста Мандзія та Руслана Даменцова.

Під маскою споживчого кредиту: Верховний Суд дозволив стягувати іпотеку за комерційні борги під час війни

Верховний Суд підтвердив: мораторій на примусову реалізацію іпотечного майна фізичних осіб під час воєнного стану не поширюється на кредити, видані для підприємницької діяльності.

Військовослужбовців обмежать у доступі до гральних закладів: Мінцифри готує відповідний механізм

За ініціативою Мінцифри ідентифікація гравців у закладах азартних ігор включатиме обов’язкову перевірку за Реєстром військовослужбовців.

