Президент Румынии обсудил с Владимиром Зеленским инцидент с российским дроном в Галаце

20:29, 29 мая 2026
Лидеры Украины и Румынии договорились активизировать сотрудничество в сфере производства дронов и укрепления безопасности восточного фланга НАТО.
Президент Румынии Никушор Дан провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили инцидент с российским беспилотником, попавшим в многоэтажный дом в румынском городе Галац. Об этом он сообщил в соцсети X.

По словам Никушора Дана, речь шла о самом серьезном подобном случае на территории Румынии с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он подчеркнул, что агрессия России не ограничивается границами Украины, а также создает угрозы для стран-членов НАТО.

Президент Румынии заявил, что продолжение атак РФ и угрозы соседним государствам являются проявлением пренебрежения международным правом и жизнью гражданских лиц. Он подчеркнул необходимость прекращения боевых действий и начала конструктивного диалога для достижения справедливого и прочного мира в Украине.

Отдельно Никушор Дан сообщил, что во время разговора с Владимиром Зеленским стороны договорились ускорить сотрудничество между Румынией и Украиной в сфере совместного производства дронов, которые могут оперативно применяться.

По его словам, боевой опыт Украины и технологии беспилотных систем являются стратегически важными для безопасности всего восточного фланга НАТО.

Президент Румынии также подтвердил, что его страна будет и впредь вкладывать средства в укрепление восточного фланга Альянса и поддержку Украины в осуществлении права на самооборону.

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

