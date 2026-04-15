В Україні пошкоджено понад 4 тисячі закладів освіти: 422 знищено повністю — МОН, фото

21:50, 15 квітня 2026
Загалом постраждало понад 18% освітньої інфраструктури.
фото: Оксен Лісовий
Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зазнали пошкоджень понад 4 тисячі освітніх закладів, а 422 з них були повністю зруйновані. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Він зазначив, що обстріли університетів мають цілеспрямований характер і спрямовані на зрив навчального процесу, залякування суспільства та підрив впевненості молоді у власному майбутньому в Україні. На його думку, такі дії є спробою вдарити по системі освіти як ключовій основі розвитку держави.

Ці заяви пролунали на тлі пошкоджень Українського державного університету науки і технологій та Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» внаслідок обстрілів.

За словами міністра, загалом пошкоджено або зруйновано понад 18% освітніх установ країни: 422 заклади знищено повністю, ще понад 4 тисячі зазнали різного ступеня руйнувань.

Водночас триває відновлення інфраструктури: роботи вже завершено більш ніж у 1,5 тисячі закладів, а майже 400 об’єктів пройшли капітальний ремонт. У міністерстві наголошують, що відбудова освітніх установ триватиме й надалі, а система освіти продовжує функціонувати попри воєнні умови.

