В Украине повреждено более 4 тысяч учебных заведений: 422 уничтожены полностью — Минобразования, фото

С начала полномасштабного вторжения в Украине повреждения получили более 4 тысяч образовательных учреждений, а 422 из них были полностью разрушены. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Он отметил, что обстрелы университетов носят целенаправленный характер и направлены на срыв учебного процесса, запугивание общества и подрыв уверенности молодежи в своем будущем в Украине. По его мнению, такие действия являются попыткой нанести удар по системе образования как ключевой основе развития государства.

Эти заявления прозвучали на фоне повреждений Украинского государственного университета науки и технологий и Национального технического университета «Днепровская политехника» в результате обстрелов.

По словам министра, в целом повреждено или разрушено более 18% образовательных учреждений страны: 422 объекта уничтожены полностью, еще более 4 тысяч получили различные степени повреждений.

В то же время продолжается восстановление инфраструктуры: работы уже завершены более чем в 1,5 тысячи учреждений, а почти 400 объектов прошли капитальный ремонт. В министерстве подчеркивают, что восстановление образовательных учреждений будет продолжаться и дальше, а система образования продолжает функционировать несмотря на военные условия.

