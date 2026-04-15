  1. Фото
  2. / В Украине

В Украине повреждено более 4 тысяч учебных заведений: 422 уничтожены полностью — Минобразования, фото

21:50, 15 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В общей сложности пострадало более 18% образовательной инфраструктуры.
В Украине повреждено более 4 тысяч учебных заведений: 422 уничтожены полностью — Минобразования, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С начала полномасштабного вторжения в Украине повреждения получили более 4 тысяч образовательных учреждений, а 422 из них были полностью разрушены. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Он отметил, что обстрелы университетов носят целенаправленный характер и направлены на срыв учебного процесса, запугивание общества и подрыв уверенности молодежи в своем будущем в Украине. По его мнению, такие действия являются попыткой нанести удар по системе образования как ключевой основе развития государства.

Эти заявления прозвучали на фоне повреждений Украинского государственного университета науки и технологий и Национального технического университета «Днепровская политехника» в результате обстрелов.

По словам министра, в целом повреждено или разрушено более 18% образовательных учреждений страны: 422 объекта уничтожены полностью, еще более 4 тысяч получили различные степени повреждений.

В то же время продолжается восстановление инфраструктуры: работы уже завершены более чем в 1,5 тысячи учреждений, а почти 400 объектов прошли капитальный ремонт. В министерстве подчеркивают, что восстановление образовательных учреждений будет продолжаться и дальше, а система образования продолжает функционировать несмотря на военные условия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Минобразования война обучение обстрел образование

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]