Судья Виктория Москаленко избрана председателем Подольского районного суда Полтавы
13:15, 15 июня 2026
Виктория Москаленко избрана председателем Подольского районного суда города Полтавы сроком на три года.
В Подольском районном суде Полтавы состоялось собрание судей. По результатам тайного голосования председателем суда избрана Виктория Москаленко.
Согласно решению собрания, она будет возглавлять суд в течение трёх лет.
Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.
А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.