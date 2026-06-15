Судья Виктория Москаленко избрана председателем Подольского районного суда Полтавы

Виктория Москаленко избрана председателем Подольского районного суда города Полтавы сроком на три года.

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В Подольском районном суде Полтавы состоялось собрание судей. По результатам тайного голосования председателем суда избрана Виктория Москаленко.

Согласно решению собрания, она будет возглавлять суд в течение трёх лет.

Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.

А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

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