РФ завдала удару авіабомбами по Печенізькій дамбі на Харківщині — критично важливому об'єкту, відео

23:48, 14 квітня 2026
Ворог вдарв шістьма керованими авіабомбами по греблі Печенізького водосховища у Чугуївському районі Харківщини.
14 квітня російські війська завдали удару шістьма керованими авіабомбами по греблі Печенізького водосховища в Харківській області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, атака сталася в Чугуївському районі. Водночас російські сили застосували по Харкову безпілотники типу «Шахед» і «Молнія».

Синєгубов наголосив, що Печенізьке водосховище є найбільшим у регіоні та має критичне значення як для Харкова, так і для всієї області.

Також він зазначив, що атака була комбінованою — із застосуванням авіабомб і дронів. Сили протиповітряної оборони працювали для відбиття удару.

