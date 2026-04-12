Собаки, підручники з підготовки до НМТ і ще багато цікавого – фото та відео, що освячували українці на Великдень

У мережі поширюються фото й відео з Великодніх богослужінь, де віряни приносили на освячення різні нетипові речі — від домашніх тварин до навчальних і побутових предметів.

Користувачі публікують кадри, де серед традиційних великодніх кошиків можна побачити й нетипові об’єкти — зокрема домашніх улюбленців, навчальні матеріали, зокрема пов’язані з НМТ, а також побутові речі, серед яких пиво та навіть фігурка динозавра.

Цього року контент із Великодніх освячень вирізняється особливою різноплановістю, а користувачі мережі активно діляться подібними моментами з храмів.

