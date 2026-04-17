В Україні вдосконалили правила трансплантації: кількість операцій збільшилась

Медики виконали майже 160 трансплантацій за початок 2026 року, а законодавство доповнили новими інструментами контролю.

Попри повномасштабну війну, система трансплантації в Україні продовжує розвиватися. Упродовж перших трьох місяців 2026 року медики виконали майже 160 органних трансплантацій — це на 15% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомив Михайло Радуцький — голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

За його словами, розвиток галузі став можливим завдяки законодавчим змінам, ініційованим ще у 2019 році. Відтоді трансплантація в Україні перейшла на новий рівень, а складні операції з пересадки органів стали рутинною практикою для провідних лікарень.

Найбільше трансплантацій від початку року виконали у Перше медичне об’єднання Львова, Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова та Медичний центр міста Києва. Окремим досягненням стала перша пересадка серця дитині, яку провела команда Центру кардіології та кардіохірургії.

Водночас зростає кількість трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин: уже виконано 126 таких процедур, із них 13 — дітям. Це на 22% більше, ніж торік.

Радуцький наголосив, що ключову роль у розвитку трансплантації відіграє донорство. За його даними, 70% операцій стали можливими завдяки посмертному донорству. Водночас потреба залишається високою — у національному листі очікування перебувають 3 957 пацієнтів, більшість із яких потребують пересадки нирки, печінки або серця.

Паралельно парламент удосконалює законодавство у сфері трансплантації.

Нещодавно ухвалені зміни передбачають впровадження нових механізмів порятунку людей та контролю за такими складними операціями.

«Минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який удосконалює систему трансплантації. Документ, зокрема, передбачає створення Національного трансплантологічного комітету для моніторингу несприятливих реакцій, запровадження статусу екстреності для термінових випадків та впровадження принципу «доміно» у трансплантації», — резюмував Михайло Радуцький.

