В Украине усовершенствовали правила трансплантации: количество операций увеличилось

Медики выполнили почти 160 трансплантаций за начало 2026 года, а законодательство дополнили новыми инструментами контроля.

Несмотря на полномасштабную войну, система трансплантации в Украине продолжает развиваться. В течение первых трех месяцев 2026 года медики выполнили почти 160 органных трансплантаций — это на 15% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщил Михаил Радуцкий — глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

По его словам, развитие отрасли стало возможным благодаря законодательным изменениям, инициированным еще в 2019 году. С тех пор трансплантация в Украине вышла на новый уровень, а сложные операции по пересадке органов стали рутинной практикой для ведущих больниц.

Наибольшее количество трансплантаций с начала года выполнили в Первом медицинском объединении Львова, Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени О.О. Шалимова и Медицинском центре города Киева. Отдельным достижением стала первая пересадка сердца ребенку, которую провела команда Центра кардиологии и кардиохирургии.

В то же время растет количество трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток: уже выполнено 126 таких процедур, из них 13 — детям. Это на 22% больше, чем в прошлом году.

Радуцкий подчеркнул, что ключевую роль в развитии трансплантации играет донорство. По его данным, 70% операций стали возможны благодаря посмертному донорству. В то же время потребность остается высокой — в национальном листе ожидания находятся 3 957 пациентов, большинство из которых нуждаются в пересадке почки, печени или сердца.

Параллельно парламент совершенствует законодательство в сфере трансплантации.

Недавно принятые изменения предусматривают внедрение новых механизмов спасения людей и контроля за такими сложными операциями.

«В прошлом году Верховная Рада приняла закон, который совершенствует систему трансплантации. Документ, в частности, предусматривает создание Национального трансплантологического комитета для мониторинга неблагоприятных реакций, введение статуса экстренности для срочных случаев и внедрение принципа «домино» в трансплантации», — резюмировал Михаил Радуцкий.

