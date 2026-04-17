  1. В Україні

Експосадовиці РДА Ользі Дроздовій призначили сім років за овочерізки та стільці для укриттів Києва

11:09, 17 квітня 2026
Справа про овочерізки та стільці для укриттів за завищеними цінами дійшла до фіналу.
У Києві суд визнав винною колишню начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА Ольгу Дроздову у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі обладнання для шкільних укриттів.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, йдеться про закупівлі 2023 року — зокрема овочерізок і стільців.

Слідство встановило, що під час закупівлі овочерізок посадовиця допустила переплату понад 460 тисяч гривень. За цим епізодом суд визнав її винною за ч. 4 ст. 191 КК України та призначив 5 років позбавлення волі з забороною обіймати посади пов’язані із виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій строком на 3 роки.

Крім того, у межах іншого епізоду встановлено, що при закупівлі стільців для укриттів у школах району було переплачено майже 1,35 млн грн. За цим фактом обвинувачену визнано винною за ч. 5 ст. 191 КК України та призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій строком на 3 роки з конфіскацією майна.

За сукупністю злочинів суд призначив остаточне покарання — 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки та з конфіскацією майна.

Також суд задовольнив цивільні позови прокурорів в інтересах держави щодо відшкодування завданих збитків.

