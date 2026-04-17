  1. В Украине

Экс-чиновнице РГА Ольге Дроздовой назначили семь лет за овощерезки и стулья для укрытий Киева

11:09, 17 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дело об овощерезках и стульях для укрытий по завышенным ценам дошло до финала.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве суд признал виновной бывшую начальницу отдела Управления образования Днепровской РГА Ольгу Дроздовую в растрате бюджетных средств при закупке оборудования для школьных укрытий.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, речь идет о закупках 2023 года — в частности овощерезок и стульев.

Следствие установило, что при закупке овощерезок должностное лицо допустила переплату более 460 тысяч гривен. По этому эпизоду суд признал ее виновной по ч. 4 ст. 191 УК Украины и назначил 5 лет лишения свободы с запретом занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года.

Кроме того, в рамках другого эпизода установлено, что при закупке стульев для укрытий в школах района было переплачено почти 1,35 млн грн. По этому факту обвиняемую признали виновной по ч. 5 ст. 191 УК Украины и назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года с конфискацией имущества.

По совокупности преступлений суд назначил окончательное наказание — 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 3 года и с конфискацией имущества.

Также суд удовлетворил гражданские иски прокуроров в интересах государства о возмещении причиненного ущерба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Киев РГА укрытие

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]