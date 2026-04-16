Пошкоджені багатоповерхівки, знищені авто – фото наслідків російського обстрілу Києва

08:17, 16 квітня 2026
Серед жертв — 12-річна дитина, постраждали щонайменше 48 людей, частину з них госпіталізували.
Фото: Національна поліція України
У Києві внаслідок ворожої атаки зафіксовані руйнування у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах. Про це повідомили в ДСНС.

В Оболонському районі сталося загорання припаркованих автомобілів, пошкоджено складську будівлю, шиномонтаж та магазин. За попередніми даними, загинули дві людини, ще шестеро постраждали, серед них — чотири працівники швидкої допомоги та двоє поліцейських, які прибули на виклик.

У Подільському районі на одній із локацій зафіксовано влучання на відкритій території, внаслідок чого пошкоджено фасади житлових будинків. Під завалами одного з них виявили двох загиблих, серед яких 12-річна дитина. Ще троє людей дістали поранення уламками скла.

На іншій локації району пошкоджено фасади двох готелів і прилеглих будинків, постраждали двоє людей. За ще однією адресою влучання сталося перед житловими будинками — пошкоджено фасади, у деяких будівлях заблоковані двері, відомо про трьох постраждалих.

Також у Подільському районі зруйновано одноповерховий житловий будинок. З-під завалів врятували двох людей, серед яких одна дитина. Ще за однією адресою зафіксовано влучання у шостий поверх 16-поверхівки — евакуйовано 10 осіб, без пожежі та постраждалих.

У Деснянському районі сталося загоряння у двоповерховому житловому будинку, обійшлося без постраждалих.

У Шевченківському районі зафіксовано влучання на дитячому майданчику та поблизу житлового будинку, постраждалих немає.

За даними Нацполіції, станом на 7:40 відомо про чотирьох загиблих - 12-річний хлопчик, двоє чоловіків та жінка. Щонайменше 48 поранених, серед них хлопчик 9 років, троє поліцейських та четверо медиків, які приїхали надавати допомогу людям.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Держстат ініціював остаточну ліквідацію ЄДРПОУ для усунення дублювання державних реєстрів

Відповідний проєкт постанови Уряду проходить етап громадського обговорення та погодження з Державною регуляторною службою.

Моральну шкоду за мобінг не відшкодовуватимуть, якщо конфлікт спровокував сам працівник

У парламенті пропонують обмежити право на компенсацію моральної шкоди у трудових спорах у разі умисних дій працівника.

4 млн гривень виплат: чому військові змушені судитися за власні гроші, а родини повертати допомогу

Держава перераховує кошти військовополонених їх сім’ям, щоб підтримати їх, але чи знають родичі, що ці кошти — не подарунок, а тимчасове утримання, яке доведеться повертати.

ВС: передача даних про ЗСУ ворогу через месенджер — це колабораційна діяльність, а не просто поширення інформації

ВС наголосив, що передача ворогу даних про ЗСУ через месенджер є допомогою у бойових діях і колабораційною діяльністю.

Україна в трійці держав-членів Ради Європи за кількістю заяв, які перебувають на розгляді ЄСПЛ

За гучними перемогами над Росією в Страсбурзі ховається процес адаптації до стандартів ЄС в умовах воєнного стану.

