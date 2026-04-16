Пошкоджені багатоповерхівки, знищені авто – фото наслідків російського обстрілу Києва

Серед жертв — 12-річна дитина, постраждали щонайменше 48 людей, частину з них госпіталізували.

У Києві внаслідок ворожої атаки зафіксовані руйнування у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах. Про це повідомили в ДСНС.

В Оболонському районі сталося загорання припаркованих автомобілів, пошкоджено складську будівлю, шиномонтаж та магазин. За попередніми даними, загинули дві людини, ще шестеро постраждали, серед них — чотири працівники швидкої допомоги та двоє поліцейських, які прибули на виклик.

У Подільському районі на одній із локацій зафіксовано влучання на відкритій території, внаслідок чого пошкоджено фасади житлових будинків. Під завалами одного з них виявили двох загиблих, серед яких 12-річна дитина. Ще троє людей дістали поранення уламками скла.

На іншій локації району пошкоджено фасади двох готелів і прилеглих будинків, постраждали двоє людей. За ще однією адресою влучання сталося перед житловими будинками — пошкоджено фасади, у деяких будівлях заблоковані двері, відомо про трьох постраждалих.

Також у Подільському районі зруйновано одноповерховий житловий будинок. З-під завалів врятували двох людей, серед яких одна дитина. Ще за однією адресою зафіксовано влучання у шостий поверх 16-поверхівки — евакуйовано 10 осіб, без пожежі та постраждалих.

У Деснянському районі сталося загоряння у двоповерховому житловому будинку, обійшлося без постраждалих.

У Шевченківському районі зафіксовано влучання на дитячому майданчику та поблизу житлового будинку, постраждалих немає.

За даними Нацполіції, станом на 7:40 відомо про чотирьох загиблих - 12-річний хлопчик, двоє чоловіків та жінка. Щонайменше 48 поранених, серед них хлопчик 9 років, троє поліцейських та четверо медиків, які приїхали надавати допомогу людям.

Фото: Національна поліція України

