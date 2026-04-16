Поврежденные многоэтажки, уничтоженные автомобили — фото последствий российского обстрела Киева

Среди жертв — 12-летний ребенок, пострадали не менее 48 человек, часть из них госпитализирована.

В Киеве в результате вражеской атаки зафиксированы разрушения в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском районах. Об этом сообщили в ГСЧС.

В Оболонском районе произошло возгорание припаркованных автомобилей, повреждено складское здание, шиномонтаж и магазин. По предварительным данным, погибли два человека, еще шестеро пострадали, среди них — четыре сотрудника скорой помощи и двое полицейских, прибывших на вызов.

В Подольском районе на одной из локаций зафиксировано попадание на открытой территории, в результате чего повреждены фасады жилых домов. Под завалами одного из них обнаружили двух погибших, среди которых 12-летний ребенок. Еще трое человек получили ранения осколками стекла.

На другой локации района повреждены фасады двух отелей и прилегающих домов, пострадали два человека. По еще одному адресу попадание произошло перед жилыми домами — повреждены фасады, в некоторых зданиях заблокированы двери, известно о трех пострадавших.

Также в Подольском районе разрушен одноэтажный жилой дом. Из-под завалов спасли двух человек, среди которых один ребенок. Еще по одному адресу зафиксировано попадание в шестой этаж 16-этажного дома — эвакуировано 10 человек, пожара и пострадавших нет.

В Деснянском районе произошло возгорание в двухэтажном жилом доме, пострадавших нет.

В Шевченковском районе зафиксированы попадания на детскую площадку и вблизи жилого дома, пострадавших нет.

По данным Нацполиции, по состоянию на 7:40 известно о четырех погибших — 12-летнем мальчике, двух мужчинах и женщине. По меньшей мере 48 раненых, среди них 9-летний мальчик, трое полицейских и четверо медиков, которые приехали оказывать помощь людям.

