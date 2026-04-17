Українці не підтримали ідею відповідальності за deepfake: петиція не набрала голосів

Ініціатива мала врегулювати використання штучно змінених відео та аудіо, але підтримки не отримала.

Петиція до Кабміну із вимогою запровадити відповідальність за створення та поширення deepfake-контенту не зібрала необхідної підтримки громадян.

Ініціативу зареєстрували 16 січня, а станом на 17 квітня вона отримала лише 50 голосів із необхідних 25 тисяч, тож не підлягає розгляду.

У тексті петиції наголошувалося на стрімкому розвитку технологій штучного інтелекту, зокрема deepfake — високоякісної цифрової підробки зображення та голосу.

Автор звернення вказував на наявність правової прогалини в Україні, яка, на його думку, може становити загрозу національній безпеці, фінансовій системі та конституційним правам громадян.

Петиція передбачала запровадження як кримінальної, так і цивільно-правової відповідальності за створення або поширення такого контенту без згоди особи. Зокрема, пропонувалося карати такі дії штрафами, громадськими або виправними роботами, якщо вони завдають шкоди честі, гідності чи діловій репутації.

У випадках, коли deepfake-контент використовується для шантажу, вимагання або має інтимний характер, ініціатор пропонував застосовувати обмеження або позбавлення волі. Жорсткіші санкції, включно з тривалими строками ув’язнення, передбачалися за використання таких технологій для впливу на вибори, дестабілізації ситуації в державі, дій в умовах воєнного стану, а також за повторні чи організовані правопорушення.

Автор петиції вважав, що її підтримка могла б стати сигналом для влади щодо необхідності термінового врегулювання цього питання на законодавчому рівні.

