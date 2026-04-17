Украинцы не поддержали идею ответственности за deepfake: петиция не набрала голосов

Инициатива должна была урегулировать использование искусственно измененных видео и аудио, но поддержки не получила.

Петиция в Кабмин с требованием ввести ответственность за создание и распространение deepfake-контента не собрала необходимой поддержки граждан.

Инициативу зарегистрировали 16 января, а по состоянию на 17 апреля она получила лишь 50 голосов из необходимых 25 тысяч, поэтому не подлежит рассмотрению.

В тексте петиции отмечалось стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, в частности deepfake — высококачественной цифровой подделки изображения и голоса.

Автор обращения указывал на наличие правового пробела в Украине, который, по его мнению, может представлять угрозу национальной безопасности, финансовой системе и конституционным правам граждан.

Петиция предусматривала введение как уголовной, так и гражданско-правовой ответственности за создание или распространение такого контента без согласия лица. В частности, предлагалось наказывать такие действия штрафами, общественными или исправительными работами, если они наносят ущерб чести, достоинству или деловой репутации.

В случаях, когда deepfake-контент используется для шантажа, вымогательства или имеет интимный характер, инициатор предлагал применять ограничение или лишение свободы. Более жесткие санкции, включая длительные сроки заключения, предусматривались за использование таких технологий для влияния на выборы, дестабилизации ситуации в государстве, действий в условиях военного положения, а также за повторные или организованные правонарушения.

Автор петиции считал, что ее поддержка могла бы стать сигналом для власти о необходимости срочного урегулирования этого вопроса на законодательном уровне.

