  1. В Україні

З 17 квітня поліція посилює безпеку біля кладовищ і на дорогах: що потрібно знати

11:43, 17 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
З 17 квітня в Україні запроваджено посилений режим роботи поліції у зв’язку з поминальними днями — правоохоронці посилюють контроль біля кладовищ, на дорогах та попереджають про обмеження і підвищені ризики безпеки.
З 17 квітня поліція посилює безпеку біля кладовищ і на дорогах: що потрібно знати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 17 квітня поліцейські в Україні працюють у посиленому режимі у зв’язку з підготовкою до поминальних днів. Правоохоронці посилюють заходи безпеки поблизу кладовищ, а також на автомобільних дорогах.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський в ефірі телемарафону.

Як пояснив він, традиційно через тиждень після Великодня громадяни масово відвідують кладовища, щоб вшанувати пам’ять померлих, тому поліція завчасно посилює контроль у таких місцях.

"Традиційно, через тиждень після Великодня ми вшановуємо пам'ять померлих. Це супроводжується перебуванням великої кількості громадян на кладовищах та духовенства. Відповідно, поліція уже від сьогодні посилює заходи безпеки біля таких об'єктів", — зазначив Серединський.

Додаткові заходи безпеки також впроваджують і на дорогах, що пов’язано з наявними загрозами.

"В першу чергу це зумовлено тим, що продовжуються ризики, пов'язані із виявленням вибухонебезпечних предметів, також мінної небезпеки", — додав він.

Окремо в поліції звернули увагу, що близько тисячі кладовищ по Україні залишаються закритими для відвідування. Йдеться передусім про території у прифронтових регіонах Херсонської, Чернігівської, Донецької, Запорізької та Луганської областей, де відповідні обмеження запроваджені військовими адміністраціями. Правоохоронці не допускатимуть громадян до таких місць через високий рівень небезпеки.

"В цьому році краще уникнути таких місць, де є пряма заборона, оскільки це дійсно небезпечно. Це небезпечно через ракетні обстріли, це небезпечно через активності FPV-дронів, це небезпечно через мінну небезпеку, яка там може існувати", — наголосив він.

За словами Серединського, рішення щодо закриття кладовищ ухвалювалися з урахуванням реальних ризиків і стосуються насамперед територій, максимально наближених до зон бойових дій.

"Вибрані саме ті кладовища, на яких дійсно заборонено перебувати. Воно стосується виключно максимальної наближеності до прифронтових регіонів міста", — уточнив він.

Також Серединський нагадав про правила безпеки. У разі оголошення повітряної тривоги під час перебування на відкритій місцевості, якщо поблизу немає укриття, варто використовувати рельєф місцевості для захисту.

У разі виявлення підозрілих предметів громадян закликають не наближатися до них і не торкатися, а одразу повідомляти поліцію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Національна поліція поліція

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]