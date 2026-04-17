З 17 квітня поліція посилює безпеку біля кладовищ і на дорогах: що потрібно знати

З 17 квітня в Україні запроваджено посилений режим роботи поліції у зв’язку з поминальними днями — правоохоронці посилюють контроль біля кладовищ, на дорогах та попереджають про обмеження і підвищені ризики безпеки.

З 17 квітня поліцейські в Україні працюють у посиленому режимі у зв’язку з підготовкою до поминальних днів. Правоохоронці посилюють заходи безпеки поблизу кладовищ, а також на автомобільних дорогах.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський в ефірі телемарафону.

Як пояснив він, традиційно через тиждень після Великодня громадяни масово відвідують кладовища, щоб вшанувати пам’ять померлих, тому поліція завчасно посилює контроль у таких місцях.

"Традиційно, через тиждень після Великодня ми вшановуємо пам'ять померлих. Це супроводжується перебуванням великої кількості громадян на кладовищах та духовенства. Відповідно, поліція уже від сьогодні посилює заходи безпеки біля таких об'єктів", — зазначив Серединський.

Додаткові заходи безпеки також впроваджують і на дорогах, що пов’язано з наявними загрозами.

"В першу чергу це зумовлено тим, що продовжуються ризики, пов'язані із виявленням вибухонебезпечних предметів, також мінної небезпеки", — додав він.

Окремо в поліції звернули увагу, що близько тисячі кладовищ по Україні залишаються закритими для відвідування. Йдеться передусім про території у прифронтових регіонах Херсонської, Чернігівської, Донецької, Запорізької та Луганської областей, де відповідні обмеження запроваджені військовими адміністраціями. Правоохоронці не допускатимуть громадян до таких місць через високий рівень небезпеки.

"В цьому році краще уникнути таких місць, де є пряма заборона, оскільки це дійсно небезпечно. Це небезпечно через ракетні обстріли, це небезпечно через активності FPV-дронів, це небезпечно через мінну небезпеку, яка там може існувати", — наголосив він.

За словами Серединського, рішення щодо закриття кладовищ ухвалювалися з урахуванням реальних ризиків і стосуються насамперед територій, максимально наближених до зон бойових дій.

"Вибрані саме ті кладовища, на яких дійсно заборонено перебувати. Воно стосується виключно максимальної наближеності до прифронтових регіонів міста", — уточнив він.

Також Серединський нагадав про правила безпеки. У разі оголошення повітряної тривоги під час перебування на відкритій місцевості, якщо поблизу немає укриття, варто використовувати рельєф місцевості для захисту.

У разі виявлення підозрілих предметів громадян закликають не наближатися до них і не торкатися, а одразу повідомляти поліцію.

