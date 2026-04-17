  1. В Украине

С 17 апреля полиция усиливает безопасность у кладбищ и на дорогах: что нужно знать

11:43, 17 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
С 17 апреля в Украине введен усиленный режим работы полиции в связи с поминальными днями — правоохранители усиливают контроль возле кладбищ, на дорогах и предупреждают об ограничениях и повышенных рисках безопасности.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 17 апреля полицейские в Украине работают в усиленном режиме в связи с подготовкой к поминальным дням. Правоохранители усиливают меры безопасности возле кладбищ, а также на автомобильных дорогах.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский в эфире телемарафона.

Как он пояснил, традиционно через неделю после Пасхи граждане массово посещают кладбища, чтобы почтить память умерших, поэтому полиция заранее усиливает контроль в таких местах.

"Традиционно, через неделю после Пасхи мы чтим память умерших. Это сопровождается пребыванием большого количества граждан на кладбищах и духовенства. Соответственно, полиция уже с сегодняшнего дня усиливает меры безопасности возле таких объектов", — отметил Серединский.

Дополнительные меры безопасности вводятся и на дорогах, что связано с существующими угрозами.

"В первую очередь это обусловлено тем, что продолжаются риски, связанные с выявлением взрывоопасных предметов, а также минной опасности", — добавил он.

Отдельно в полиции обратили внимание, что около тысячи кладбищ по всей Украине остаются закрытыми для посещения. Речь идет прежде всего о территориях в прифронтовых регионах Херсонской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей, где соответствующие ограничения введены военными администрациями. Правоохранители не будут допускать граждан к таким местам из-за высокого уровня опасности.

"В этом году лучше избегать таких мест, где есть прямой запрет, поскольку это действительно опасно. Это опасно из-за ракетных обстрелов, это опасно из-за активности FPV-дронов, это опасно из-за минной опасности, которая там может существовать", — подчеркнул он.

По словам Серединского, решения о закрытии кладбищ принимались с учетом реальных рисков и касаются прежде всего территорий, максимально приближенных к зонам боевых действий.

"Выбраны именно те кладбища, на которых действительно запрещено находиться. Это касается исключительно максимальной близости к прифронтовым регионам города", — уточнил он.

Также Серединский напомнил о правилах безопасности. В случае объявления воздушной тревоги во время пребывания на открытой местности, если поблизости нет укрытия, рекомендуется использовать рельеф местности для защиты.

В случае обнаружения подозрительных предметов граждан призывают не приближаться к ним и не прикасаться, а сразу сообщать в полицию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]