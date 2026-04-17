У Чернівцях чоловік дізнався про штрафи лише після арешту рахунків — суд скасував постанови ТЦК

Справи розглянули без виклику особи, що стало підставою для скасування штрафів.

Чернівецький районний суд міста Чернівців визнав протиправними дві постанови ТЦК щодо притягнення громадянина до адміністративної відповідальності. Ключовим стало порушення базових процесуальних гарантій — особу не повідомили належним чином про розгляд справ, а рішення ухвалили без її участі. Суд також звернув увагу на обставини, які можуть свідчити про повторне притягнення до відповідальності за одні й ті самі факти.

Обставини справи №725/3002/26

Позивач оскаржив дві постанови від 3 жовтня 2025 року: одну — за порушення правил військового обліку у зв’язку з неприбуттям після зміни місця проживання, іншу — за непроходження повторного медичного огляду військово-лікарською комісією.

Про існування цих постанов він дізнався лише у березні 2026 року, коли державна виконавча служба відкрила виконавчі провадження та наклала арешт на рахунки. За твердженням позивача, жодних повідомлень про розгляд справ або копій постанов він не отримував.

Окремо він зазначив, що не змінював офіційно місце проживання, а адреса в застосунку «Резерв+» мала виключно інформаційний характер і не створювала обов’язку ставати на військовий облік за новим місцем. Крім того, позивач вказав, що за аналогічні порушення його вже притягували до відповідальності раніше, і штрафи були сплачені. Також він наполягав, що не отримував викликів для проходження ВЛК, а відповідальність за це порушення вже застосовувалась до нього окремою постановою.

Відповідач у судове засідання не з’явився та не надав жодних доказів на підтвердження правомірності своїх дій.

Позиція суду

Суд зосередився на дотриманні процедури притягнення до адміністративної відповідальності як ключовій умові законності рішень органу.

У матеріалах справи відсутні будь-які докази того, що позивача було належним чином повідомлено про дату, час і місце розгляду справ. Так само не підтверджено факту вручення або направлення копій постанов. За цих обставин розгляд справ за відсутності особи суперечить вимогам законодавства.

Суд наголосив, що обов’язок повідомлення не зводиться до формального направлення інформації. Уповноважений орган має довести, що особа була фактично поінформована про розгляд справи. Лише за цієї умови можливий розгляд справи без її участі. Такий підхід відповідає усталеній практиці Верховного Суду.

Через неналежне повідомлення позивач був позбавлений можливості реалізувати процесуальні права: надати пояснення, подати докази, заявити клопотання та скористатися правовою допомогою. Суд підкреслив, що порушення права на участь у розгляді справи нівелює результати такого розгляду незалежно від змісту обвинувачення.

Водночас суд звернув увагу і на інші обставини, які мають значення для оцінки справи під час нового розгляду. Зокрема, йдеться про наявність раніше винесених постанов за аналогічними фактами та відсутність доказів належного виклику позивача для проходження ВЛК. Ці обставини ставлять під сумнів обґрунтованість повторного притягнення до відповідальності та потребують належної перевірки компетентним органом.

Рішення суду

Суд частково задовольнив позов. Обидві постанови територіального центру комплектування та соціальної підтримки скасовано, а матеріали справ направлено на новий розгляд до відповідного органу.

Крім того, суд стягнув на користь позивача половину сплаченого судового збору та витрати на правничу допомогу.

