В Черновцах мужчина узнал о штрафах лишь после ареста счетов — суд отменил постановления ТЦК

Дела рассмотрели без вызова лица, что стало основанием для отмены штрафов.

Черновицкий районный суд города Черновцов признал противоправными два постановления ТЦК о привлечении гражданина к административной ответственности. Ключевым стало нарушение базовых процессуальных гарантий — лицо не было надлежащим образом уведомлено о рассмотрении дел, а решения приняты без его участия. Суд также обратил внимание на обстоятельства, которые могут свидетельствовать о повторном привлечении к ответственности за одни и те же факты.

Обстоятельства дела №725/3002/26

Истец обжаловал два постановления от 3 октября 2025 года: одно — за нарушение правил воинского учета в связи с неприбыттием после изменения места жительства, другое — за непрохождение повторного медицинского осмотра военно-врачебной комиссией.

О существовании этих постановлений он узнал лишь в марте 2026 года, когда государственная исполнительная служба открыла исполнительные производства и наложила арест на счета. По утверждению истца, никаких уведомлений о рассмотрении дел или копий постановлений он не получал.

Отдельно он отметил, что не менял официально место жительства, а адрес в приложении «Резерв+» имел исключительно информационный характер и не создавал обязанности становиться на воинский учет по новому месту. Кроме того, истец указал, что за аналогичные нарушения его уже привлекали к ответственности ранее, и штрафы были уплачены. Также он настаивал, что не получал вызовов для прохождения ВВК, а ответственность за это нарушение уже применялась к нему отдельным постановлением.

Ответчик в судебное заседание не явился и не представил никаких доказательств в подтверждение правомерности своих действий.

Позиция суда

Суд сосредоточился на соблюдении процедуры привлечения к административной ответственности как ключевом условии законности решений органа.

В материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства того, что истец был надлежащим образом уведомлен о дате, времени и месте рассмотрения дел. Также не подтвержден факт вручения или направления копий постановлений. При таких обстоятельствах рассмотрение дел в отсутствие лица противоречит требованиям законодательства.

Суд подчеркнул, что обязанность уведомления не сводится к формальному направлению информации. Уполномоченный орган должен доказать, что лицо было фактически проинформировано о рассмотрении дела. Только при этом условии возможно рассмотрение дела без его участия. Такой подход соответствует устоявшейся практике Верховного Суда.

Из-за ненадлежащего уведомления истец был лишен возможности реализовать процессуальные права: дать объяснения, представить доказательства, заявить ходатайства и воспользоваться правовой помощью. Суд подчеркнул, что нарушение права на участие в рассмотрении дела нивелирует результаты такого рассмотрения независимо от содержания обвинения.

В то же время суд обратил внимание и на другие обстоятельства, имеющие значение для оценки дела при новом рассмотрении. В частности, речь идет о наличии ранее вынесенных постановлений по аналогичным фактам и отсутствии доказательств надлежащего вызова истца для прохождения ВВК. Эти обстоятельства ставят под сомнение обоснованность повторного привлечения к ответственности и требуют надлежащей проверки компетентным органом.

Решение суда

Суд частично удовлетворил иск. Оба постановления территориального центра комплектования и социальной поддержки отменены, а материалы дела направлены на новое рассмотрение в соответствующий орган.

Кроме того, суд взыскал в пользу истца половину уплаченного судебного сбора, а также расходы на правовую помощь.

