Станіслав Кравченко зустрівся з головою ЄСПЛ Маттіасом Гійомаром, фото

20:27, 14 квітня 2026
За словами голови ВС Станіслава Кравченка, цей візит має особливе символічне значення.
Фото: ВС
Верховний Суд прийняв делегацію Європейського суду з прав людини на чолі з головою Суду Маттіасом Гійомаром. Про це повідомив ВС. 

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко висловив вдячність делегації Європейського суду з прав людини за візит, який є не лише свідченням глибокої взаємодії між національною та європейською судовими системами, а й важливим символом незмінної підтримки України. 

До того ж, за словами Голови ВС, цей візит має особливе символічне значення. Востаннє Голова ЄСПЛ відвідував Україну 1 липня 2011 року – тоді цю посаду обіймав Жан-Поль Коста. Відтоді минуло 15 років, які для України стали часом глибоких трансформацій: побудова нової архітектури судової влади, переосмислення незалежності суду та утвердження правосуддя як справжнього гаранта справедливості.

Станіслав Кравченко наголосив, що роль ЄСПЛ у цих трансформаціях є надзвичайно вагомою, адже його практика стала не тільки орієнтиром, а й каталізатором системних змін, що має фундаментальне значення для розвитку держави.

Голова ВС також акцентував, що важливим результатом взаємодії Верховного Суду з ЄСПЛ стала презентація українськомовної версії Платформи обміну знаннями ЄСПЛ. Цей ресурс, за словами Станіслава Кравченка, вже став незамінним інструментом у роботі суддів, адвокатів, прокурорів і науковців та дав змогу більш глибоко й системно вивчати підходи ЄСПЛ до вирішення тих чи інших правових питань.

Голова ЄСПЛ Маттіас Гійомар зауважив, що ця зустріч є послідовним продовженням прямого діалогу, який є необхідним для посилення звʼязків між ЄСПЛ та Верховним Судом і є ключовим для ефективного функціонування системи захисту прав людини. Така взаємодія вкрай важлива з огляду на принцип субсидіарності, відповідно до якого саме національні суди повинні відігравати провідну роль у цьому процесі.

Одним із суттєвих елементів побудови ефективної взаємодії, на переконання Маттіаса Гійомара, є механізм звернення до ЄСПЛ із консультативним запитом, передбачений Протоколом № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У цьому контексті він згадав про два запити, з якими звернувся Верховний Суд, та висловив сподівання, що надані ЄСПЛ висновки стануть корисними при ухваленні ВС рішень у відповідних справах. До того ж, за словами Голови ЄСПЛ, питання, порушене у другому запиті ВС, є актуальним і для багатьох інших країн, які так само чекають на результат його розгляду ЄСПЛ. 

Крім того, Маттіас Гійомар відзначив те, що попри надскладну ситуацію в державі, зумовлену війною, Україна продемонструвала здатність забезпечити ефективне функціонування системи правосуддя та захищати не лише національний, а і європейський правопорядок.

Суддя ЄСПЛ Микола Гнатовський зауважив, що діалог між ЄСПЛ і національною судовою системою є надзвичайно вагомим, так само як і посилення національних засобів правового захисту, що сприятиме усуненню системних порушень, наявність яких констатував ЄСПЛ. Водночас для цього критично необхідними є відповідні організаційні та законодавчі зусилля.

Заступник секретаря ЄСПЛ Абель Кампос подякував за позитивні відгуки та визнання важливості Платформи обміну знаннями ЄСПЛ як ключового інструменту, що допомагає краще розуміти практику ЄСПЛ і логіку його рішень та тлумачити положення Конвенції. 

Секретар Великої Палати ВС Сергій Погрібний відзначив, що національна судова система зазнала значних змін, зокрема й завдяки імплементації практики ЄСПЛ, і нині впевнено крокує до подальшого вдосконалення, орієнтуючись на найкращий європейський досвід. Він також висловив вдячність ЄСПЛ за консультативний висновок, наданий у відповідь на запит, що стосувався спору про визначення права колишньої монахині на користування келією у приміщенні монастиря.

У зустрічі також узяли участь судді ВП ВС Ольга Булейко та Олена Губська, т. в. о. керівника Апарату ВС Расім Бабанли, радник Голови ЄСПЛ Анджей Манцевич, менеджерка проєкту РЄ «Підтримка України у впровадженні стандартів Ради Європи щодо судової влади» Ірина Кушнір і керівниця проєкту РЄ «Удосконалення судових та позасудових засобів захисту прав осіб, постраждалих від війни в Україні» Наталія Охотнікова.

