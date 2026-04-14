Станислав Кравченко встретился с председателем ЕСПЧ Маттиасом Гийомаром, фото

По словам главы ВС Станислава Кравченко, этот визит имеет особое символическое значение.

Фото: ВС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд принял делегацию Европейского суда по правам человека во главе с председателем Суда Маттиасом Гийомаром. Об этом сообщил ВС.

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко выразил благодарность делегации Европейского суда по правам человека за визит, который является не только свидетельством глубокого взаимодействия между национальной и европейской судебными системами, но и важным символом неизменной поддержки Украины.

Кроме того, по словам председателя ВС, этот визит имеет особое символическое значение. В последний раз председатель ЕСПЧ посещал Украину 1 июля 2011 года — тогда эту должность занимал Жан-Поль Коста. С тех пор прошло 15 лет, которые для Украины стали временем глубоких трансформаций: построение новой архитектуры судебной власти, переосмысление независимости суда и утверждение правосудия как настоящего гаранта справедливости.

Станислав Кравченко подчеркнул, что роль ЕСПЧ в этих трансформациях является чрезвычайно весомой, ведь его практика стала не только ориентиром, но и катализатором системных изменений, что имеет фундаментальное значение для развития государства.

Председатель ВС также акцентировал, что важным результатом взаимодействия Верховного Суда с ЕСПЧ стала презентация украиноязычной версии Платформы обмена знаниями ЕСПЧ. Этот ресурс, по словам Станислава Кравченко, уже стал незаменимым инструментом в работе судей, адвокатов, прокуроров и ученых и позволил более глубоко и системно изучать подходы ЕСПЧ к решению тех или иных правовых вопросов.

Председатель ЕСПЧ Маттиас Гийомар отметил, что эта встреча является последовательным продолжением прямого диалога, который необходим для укрепления связей между ЕСПЧ и Верховным Судом и является ключевым для эффективного функционирования системы защиты прав человека. Такая взаимодействие крайне важно с учетом принципа субсидиарности, согласно которому именно национальные суды должны играть ведущую роль в этом процессе.

Одним из существенных элементов построения эффективного взаимодействия, по мнению Маттиаса Гийомара, является механизм обращения в ЕСПЧ с консультативным запросом, предусмотренный Протоколом № 16 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В этом контексте он упомянул о двух запросах, с которыми обратился Верховный Суд, и выразил надежду, что предоставленные ЕСПЧ выводы станут полезными при принятии ВС решений по соответствующим делам. Кроме того, по словам председателя ЕСПЧ, вопрос, поднятый во втором запросе ВС, является актуальным и для многих других стран, которые также ожидают результат его рассмотрения ЕСПЧ.

Кроме того, Маттиас Гийомар отметил, что несмотря на крайне сложную ситуацию в государстве, обусловленную войной, Украина продемонстрировала способность обеспечить эффективное функционирование системы правосудия и защищать не только национальный, но и европейский правопорядок.

Судья ЕСПЧ Николай Гнатовский отметил, что диалог между ЕСПЧ и национальной судебной системой является чрезвычайно важным, так же как и усиление национальных средств правовой защиты, что будет способствовать устранению системных нарушений, наличие которых констатировал ЕСПЧ. В то же время для этого критически необходимы соответствующие организационные и законодательные усилия.

Заместитель секретаря ЕСПЧ Абель Кампос поблагодарил за положительные отзывы и признание важности Платформы обмена знаниями ЕСПЧ как ключевого инструмента, который помогает лучше понимать практику ЕСПЧ и логику его решений, а также толковать положения Конвенции.

Секретарь Большой Палаты ВС Сергей Погребный отметил, что национальная судебная система претерпела значительные изменения, в том числе благодаря имплементации практики ЕСПЧ, и сегодня уверенно движется к дальнейшему совершенствованию, ориентируясь на лучший европейский опыт. Он также выразил благодарность ЕСПЧ за консультативное заключение, предоставленное в ответ на запрос, касавшийся спора об определении права бывшей монахини на пользование кельей в помещении монастыря.

Во встрече также приняли участие судьи ВП ВС Ольга Булейко и Елена Губская, и. о. руководителя Аппарата ВС Расим Бабанлы, советник председателя ЕСПЧ Анджей Манцевич, менеджер проекта Совета Европы «Поддержка Украины во внедрении стандартов Совета Европы в сфере судебной власти» Ирина Кушнир и руководитель проекта Совета Европы «Совершенствование судебных и внесудебных средств защиты прав лиц, пострадавших от войны в Украине» Наталия Охотникова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.