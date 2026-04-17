Кабмін затвердив порядок моніторингу протидії домашньому насильству

Уряд розширив коло суб’єктів моніторингу, перетворюючи лікарні та школи на активні осередки захисту та виявлення кривдників.

Кабінет Міністрів України 10 квітня 2026 року ухвалив постанову № 482 Про затвердження Порядку здійснення моніторингу стану виконання законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству, практики його застосування, заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, підготовки та оприлюднення щорічного звіту за результатами моніторингу.

Порядок визначає механізм здійснення моніторингу стану виконання суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

Новий Порядок охоплює небачену раніше кількість суб’єктів. До списку «відповідальних» потрапили Список суб’єктів, визначений у пункті 4 Порядку, вражає своєю масштабністю. Це вже не лише Мінсоцполітики та МВС. Це тотальна мережа відповідальності:

Центральні органи: Нацсоцслужба (головний методолог) та Мінсоцполітики (формувач політики). Місцева влада: Від обласних держадміністрацій до найменших сільських рад. Силовий та правовий блок: Поліція, прокуратура, суди та органи пробації. Спеціалізована мережа: Центри «Барнахус», мобільні бригади, кризові кімнати та гарячі лінії.

Особливе місце посідають заклади освіти та охорони здоров’я. Тепер лікар, який зафіксував підозрілу травму, або вчитель, що помітив пригнічений стан дитини, стають повноправними учасниками системи моніторингу. Їхня бездіяльність тепер буде зафіксована у щорічному звіті.

Моніторинг здійснюється з метою визначення фактичного стану дотримання суб’єктами вимог законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству, виявлення прогалин у практиці його застосування.

Найцікавіший технічний аспект Постанови — пункт 8. Україна остаточно відмовляється від ручного збору даних там, де може працювати алгоритм.

Дані від закладів освіти та інших установ передаватимуться через систему електронної взаємодії «Трембіта». Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту (АІКОМ) тепер напряму «спілкується» з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери (ЄІССС).

Порядок чітко розмежовує зони впливу (пункт 15):

1. Внутрішній моніторинг

Кожна служба (наприклад, поліція чи лікарня) має сама аналізувати свої помилки. Це рівень «самокорекції».

2. Зовнішній моніторинг (чотирирівневий)

Громада: Сільрада перевіряє, чи вистачає на її території кризових кімнат.

Регіон: Область оцінює, як працюють суб’єкти в межах м. Києва чи Севастополя.

Держава: Нацсоцслужба робить глобальний зріз, включаючи моніторингові візити (фактично — ревізії «в полях»).

Міжнародний рівень: Україна звітує перед ООН та Радою Європи (GREVIO).

Важливою деталлю є право громадських організацій здійснювати власний моніторинг. Їхні звіти Мінсоцполітики зобов’язане враховувати при формуванні державної політики.

Моніторинг здійснюється щороку до 1 квітня. Що ми побачимо у звіті щороку до 1 квітня?

Портрет постраждалих та кривдників: Розподіл за віком (наприклад, групи 0-5 років, 19-35 років тощо), статтю, місцем проживання (місто/село). Аналіз летальності: Кількість смертей та самогубств, спричинених домашнім насильством. Ефективність «загороджувальних» заходів: Встановлюється скільки видано термінових заборонних приписі, скільки кривдників взято на профілактичний облік. Головний показник: співвідношення осіб, що пройшли програму для кривдників, до кількості повторних правопорушень.

Це дозволить у реальному часі бачити динаміку звернень та ефективність реагування. При цьому уряд наголошує на засадах безпеки: усі дані для звітності мають бути знеособленими, щоб не наражати постраждалих на повторну небезпеку.

Документ прямо посилається на європейські стандарти — Стамбульську конвенцію та останні Директиви ЄС 2024 року. В умовах воєнного стану, коли мільйони людей стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО), а психологічне навантаження на сім’ї військових зростає, такий контроль стає питанням національної безпеки.

Автор: Тарас Лученко

