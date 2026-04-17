Кабмин утвердил порядок мониторинга противодействия домашнему насилию
Кабинет Министров Украины 10 апреля 2026 года принял постановление № 482 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга состояния выполнения законодательства о предотвращении и противодействии домашнему насилию, практики его применения, мероприятий в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию, подготовки и обнародования ежегодного отчета по результатам мониторинга».
Порядок определяет механизм осуществления мониторинга состояния выполнения субъектами, осуществляющими мероприятия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию.
Новый Порядок охватывает невиданное ранее количество субъектов. В список «ответственных» попали — Список субъектов, определенный в пункте 4 Порядка, поражает своей масштабностью. Это уже не только Минсоцполитики и МВД. Это тотальная сеть ответственности:
- Центральные органы: Нацсоцслужба (главный методолог) и Минсоцполитики (формирователь политики).
- Местная власть: От областных госадминистраций до самых малых сельских советов.
- Силовой и правовой блок: Полиция, прокуратура, суды и органы пробации.
- Специализированная сеть: Центры «Барнахус», мобильные бригады, кризисные комнаты и горячие линии.
Особое место занимают учреждения образования и здравоохранения. Теперь врач, зафиксировавший подозрительную травму, или учитель, заметивший подавленное состояние ребенка, становятся полноправными участниками системы мониторинга. Их бездействие теперь будет зафиксировано в ежегодном отчете.
Мониторинг осуществляется с целью определения фактического состояния соблюдения субъектами требований законодательства о предотвращении и противодействии домашнему насилию, выявления пробелов в практике его применения.
Самый интересный технический аспект Постановления — пункт 8. Украина окончательно отказывается от ручного сбора данных там, где может работать алгоритм. Данные от учреждений образования и других учреждений будут передаваться через систему электронного взаимодействия «Трембита». Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента (АИКОМ) теперь напрямую «общается» с Единой информационной системой социальной сферы (ЕИССС).
Порядок четко разграничивает зоны влияния (пункт 15):
1. Внутренний мониторинг: Каждая служба (например, полиция или больница) должна сама анализировать свои ошибки. Это уровень «самокоррекции».
2. Внешний мониторинг (четырехуровневый):
- Громада: Сельсовет проверяет, хватает ли на его территории кризисных комнат.
- Регион: Область оценивает, как работают субъекты в пределах г. Киева или Севастополя
- Государство: Нацсоцслужба делает глобальный срез, включая мониторинговые визиты (фактически — ревизии «в полях»).
- Международный уровень: Украина отчитывается перед ООН и Советом Европы (GREVIO).
Важной деталью является право общественных организаций осуществлять собственный мониторинг. Их отчеты Минсоцполітики обязано учитывать при формировании государственной политики.
Мониторинг осуществляется ежегодно до 1 апреля. Что мы увидим в отчете ежегодно до 1 апреля?
- Портрет пострадавших и обидчиков: Распределение по возрасту (например, группы 0–5 лет, 19–35 лет и т.д.), полу, месту жительства (город/село).
- Анализ летальности: Количество смертей и самоубийств, вызванных домашним насилием.
- Эффективность «заградительных» мер: Устанавливается сколько выдано срочных запрещающих предписаний, сколько обидчиков взято на профилактический учет.
- Главный показатель: соотношение лиц, прошедших программу для обидчиков, к количеству повторных правонарушений.
Это позволит в реальном времени видеть динамику обращений и эффективность реагирования. При этом правительство подчеркивает принципы безопасности: все данные для отчетности должны быть обезличенными, чтобы не подвергать пострадавших повторной опасности.
Документ прямо ссылается на европейские стандарты — Стамбульскую конвенцию и последние Директивы ЕС 2024 года. В условиях военного положения, когда миллионы людей стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), а психологическая нагрузка на семьи военных растет, такой контроль становится вопросом национальной безопасности.
Автор: Тарас Лученко
