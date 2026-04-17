  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин утвердил порядок мониторинга противодействия домашнему насилию

08:20, 17 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство расширило круг субъектов мониторинга, превращая больницы и школы в активные центры защиты и выявления обидчиков.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины 10 апреля 2026 года принял постановление № 482 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга состояния выполнения законодательства о предотвращении и противодействии домашнему насилию, практики его применения, мероприятий в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию, подготовки и обнародования ежегодного отчета по результатам мониторинга».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Порядок определяет механизм осуществления мониторинга состояния выполнения субъектами, осуществляющими мероприятия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию.

Новый Порядок охватывает невиданное ранее количество субъектов. В список «ответственных» попали — Список субъектов, определенный в пункте 4 Порядка, поражает своей масштабностью. Это уже не только Минсоцполитики и МВД. Это тотальная сеть ответственности:

  • Центральные органы: Нацсоцслужба (главный методолог) и Минсоцполитики (формирователь политики).
  • Местная власть: От областных госадминистраций до самых малых сельских советов.
  • Силовой и правовой блок: Полиция, прокуратура, суды и органы пробации.
  • Специализированная сеть: Центры «Барнахус», мобильные бригады, кризисные комнаты и горячие линии.

Особое место занимают учреждения образования и здравоохранения. Теперь врач, зафиксировавший подозрительную травму, или учитель, заметивший подавленное состояние ребенка, становятся полноправными участниками системы мониторинга. Их бездействие теперь будет зафиксировано в ежегодном отчете.

Мониторинг осуществляется с целью определения фактического состояния соблюдения субъектами требований законодательства о предотвращении и противодействии домашнему насилию, выявления пробелов в практике его применения.

Самый интересный технический аспект Постановления — пункт 8. Украина окончательно отказывается от ручного сбора данных там, где может работать алгоритм. Данные от учреждений образования и других учреждений будут передаваться через систему электронного взаимодействия «Трембита». Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента (АИКОМ) теперь напрямую «общается» с Единой информационной системой социальной сферы (ЕИССС).

Порядок четко разграничивает зоны влияния (пункт 15):

1. Внутренний мониторинг: Каждая служба (например, полиция или больница) должна сама анализировать свои ошибки. Это уровень «самокоррекции».

2. Внешний мониторинг (четырехуровневый):

  • Громада: Сельсовет проверяет, хватает ли на его территории кризисных комнат.
  • Регион: Область оценивает, как работают субъекты в пределах г. Киева или Севастополя
  • Государство: Нацсоцслужба делает глобальный срез, включая мониторинговые визиты (фактически — ревизии «в полях»).
  • Международный уровень: Украина отчитывается перед ООН и Советом Европы (GREVIO).

Важной деталью является право общественных организаций осуществлять собственный мониторинг. Их отчеты Минсоцполітики обязано учитывать при формировании государственной политики.

Мониторинг осуществляется ежегодно до 1 апреля. Что мы увидим в отчете ежегодно до 1 апреля?

  • Портрет пострадавших и обидчиков: Распределение по возрасту (например, группы 0–5 лет, 19–35 лет и т.д.), полу, месту жительства (город/село).
  • Анализ летальности: Количество смертей и самоубийств, вызванных домашним насилием.
  • Эффективность «заградительных» мер: Устанавливается сколько выдано срочных запрещающих предписаний, сколько обидчиков взято на профилактический учет.
  • Главный показатель: соотношение лиц, прошедших программу для обидчиков, к количеству повторных правонарушений.

Это позволит в реальном времени видеть динамику обращений и эффективность реагирования. При этом правительство подчеркивает принципы безопасности: все данные для отчетности должны быть обезличенными, чтобы не подвергать пострадавших повторной опасности.

Документ прямо ссылается на европейские стандарты — Стамбульскую конвенцию и последние Директивы ЕС 2024 года. В условиях военного положения, когда миллионы людей стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), а психологическая нагрузка на семьи военных растет, такой контроль становится вопросом национальной безопасности.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины насилие домашнее насилие

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]