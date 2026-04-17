  1. Законодавство
  2. / В Україні

Закон про наставництво для дітей запустили, але українці про нього майже не знають

11:48, 17 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ вводить індивідуальне й корпоративне наставництво та охоплює дітей і молодь до 23 років.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Успішне впровадження закону про наставництво для дітей залежить від відкритості керівників закладів, де виховуються діти-сироти, а також від рівня обізнаності громадян щодо можливості стати наставниками. Про це заявила народна депутатка Тетяна Скрипка під час регіонального круглого столу у Волинській області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За її словами, базовий закон створює умови для швидшої соціалізації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, однак наразі ця можливість залишається маловідомою серед українців. Учасники заходу обговорили практичні механізми впровадження нових норм, зокрема участь керівників дитячих закладів, які мають забезпечити відкритість і доступ наставників до дітей.

Під час дискусії також уточнили роль органів місцевого самоврядування, адже значна частина повноважень щодо реалізації закону покладена саме на громади. Окремий акцент зробили на необхідності системної інформаційної роботи, щоб залучити більше громадян до наставництва.

Йдеться про закон № 4744-ІХ (законопроєкт № 13200), який у січні підписав Президент Володимир Зеленський. Документ визначає правові та організаційні засади наставництва і передбачає чіткі механізми його впровадження. Зокрема, встановлено порядок надання наставництва для дітей від 10 років, визначено категорії осіб, які можуть отримувати таку підтримку, а також вимоги до наставників.

Закон вводить дві форми наставництва — індивідуальну та корпоративну, а також передбачає створення соціальної послуги з його організації. Окремо врегульовано питання обліку, моніторингу, супроводу наставників і державного нагляду у цій сфері.

Документ поширюється не лише на дітей-сиріт, а й на інші вразливі категорії, зокрема дітей у складних життєвих обставинах, постраждалих від війни, депортованих або переміщених, а також молодь віком до 23 років. Передбачено також механізми навчання, консультацій і підтримки наставників, щоб забезпечити якість і безпечність цієї діяльності.

Реалізація закону має стати одним із ключових інструментів підготовки дітей і молоді до самостійного життя та посилення системи соціальної підтримки в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України Парламент

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Скріншот на 10 мільйонів гривень: ВС про роль Telegram у суді

Сьогодні переписка в чаті Telegram-каналу може стати вирішальним фактором у багатомільйонних господарських спорах.

Після укладення договору ціну за одиницю товару не можна збільшити більше ніж на 10%, навіть у воєнний час — ВС

ВС підтвердив, що навіть в умовах воєнного стану сукупне підвищення ціни за одиницю товару у договорі закупівлі не може перевищувати 10%.

Кабмін затвердив порядок моніторингу протидії домашньому насильству

Уряд розширив коло суб’єктів моніторингу, перетворюючи лікарні та школи на активні осередки захисту та виявлення кривдників.

Позиція ВС: строк звернення до суду у пенсійних спорах починається з моменту, коли особа фактично дізналася про обчислення пенсії

Верховний Суд роз’яснив, що строк звернення у пенсійних спорах починається з моменту, коли особа дізналася про обчислення пенсії, а не з дати її нарахування.

Як Telegram став офіційним інструментом кадрових рішень: ВС про доказову силу месенджерів

Статус «прочитано» в месенджері тепер має юридичну силу наказу: Верховний Суд підтвердив: Telegram є офіційним каналом трудової комунікації.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]