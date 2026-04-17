Закон про наставництво для дітей запустили, але українці про нього майже не знають

Успішне впровадження закону про наставництво для дітей залежить від відкритості керівників закладів, де виховуються діти-сироти, а також від рівня обізнаності громадян щодо можливості стати наставниками. Про це заявила народна депутатка Тетяна Скрипка під час регіонального круглого столу у Волинській області.

За її словами, базовий закон створює умови для швидшої соціалізації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, однак наразі ця можливість залишається маловідомою серед українців. Учасники заходу обговорили практичні механізми впровадження нових норм, зокрема участь керівників дитячих закладів, які мають забезпечити відкритість і доступ наставників до дітей.

Під час дискусії також уточнили роль органів місцевого самоврядування, адже значна частина повноважень щодо реалізації закону покладена саме на громади. Окремий акцент зробили на необхідності системної інформаційної роботи, щоб залучити більше громадян до наставництва.

Йдеться про закон № 4744-ІХ (законопроєкт № 13200), який у січні підписав Президент Володимир Зеленський. Документ визначає правові та організаційні засади наставництва і передбачає чіткі механізми його впровадження. Зокрема, встановлено порядок надання наставництва для дітей від 10 років, визначено категорії осіб, які можуть отримувати таку підтримку, а також вимоги до наставників.

Закон вводить дві форми наставництва — індивідуальну та корпоративну, а також передбачає створення соціальної послуги з його організації. Окремо врегульовано питання обліку, моніторингу, супроводу наставників і державного нагляду у цій сфері.

Документ поширюється не лише на дітей-сиріт, а й на інші вразливі категорії, зокрема дітей у складних життєвих обставинах, постраждалих від війни, депортованих або переміщених, а також молодь віком до 23 років. Передбачено також механізми навчання, консультацій і підтримки наставників, щоб забезпечити якість і безпечність цієї діяльності.

Реалізація закону має стати одним із ключових інструментів підготовки дітей і молоді до самостійного життя та посилення системи соціальної підтримки в Україні.

